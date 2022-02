L’action sur les prix d’Axie Infinity est indécise, AXS risque une baisse de 20% | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Axie Infinity déforme les haussiers et les baissiers.

Structure haussière à court terme en contradiction avec la structure baissière à long terme.

AXS a un biais mixte mais est légèrement plus pondéré à la baisse.

Le prix Axie Infinity a été un exercice de frustration pour les haussiers et les baissiers. Plusieurs configurations de continuation baissière et opportunités d’inversion haussière se sont développées, aucune des parties ne voulant ou ne pouvant capitaliser sur un mouvement. Cette activité devrait se poursuivre. Cependant, un léger poids est accordé au côté baissier du marché, compte tenu de la position d’AXS dans le système Ichimoku Kinko Hyo.

Biais à court terme du prix Axie Infinity dépendant de la position au sein du système Ichimoku

Le prix d’Axie Infinity est à un point d’inflexion. Bien qu’il reste en dessous du nuage Ichimoku, il a un biais naturellement baissier. Par conséquent, la difficulté de spéculer sur la prochaine direction de tendance est basée sur la clôture quotidienne actuelle par rapport au Tenkan-Sen et au Kijun-Sen.

Sur le graphique hebdomadaire Ichimoku (non illustré), le prix d’Axie Infinity est au pire endroit possible : à l’intérieur du nuage Ichimoku. Le Cloud représente la volatilité, l’indécision, la congestion, les faux pas et les faux mouvements – c’est l’endroit où les comptes de trading vont mourir. Le graphique journalier donne un peu plus de contexte (à peine).

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo AXS/USD

Dans une perspective haussière, le prix d’Axie Infinity doit clôturer au-dessus du Tenkan-Sen – à 64 $ ou plus. L’AXS serait toujours en dessous du nuage, mais une clôture quotidienne au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen fournirait le poids et le positionnement nécessaires pour se déplacer au-dessus du nuage Ichimoku. Le potentiel de hausse est probablement limité au point de contrôle du volume de 2022 à 73 $.

D’un point de vue baissier, le prix d’Axie Infinity doit clôturer en dessous du Kijun-Sen et du swing précédent proche de 56 $. À partir de là, le déménagement confirmerait probablement un drapeau baissier. AXS retesterait probablement les creux de 2022 près du retracement de Fibonacci de 38,2 % à 46 $.