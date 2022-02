Prédiction des prix des crypto-monnaies : Solana, Ethereum et Bitcoin – American Wrap 17 février | Cryptomonnaie

Solana a fait la une des journaux avec un projet sur la blockchain du réseau ; Wormhole a subi un piratage de 320 millions de dollars. La blockchain s’est maintenant remise des failles de sécurité et a franchi une nouvelle étape. L’activité en chaîne de Solana a explosé en dépassant 58 milliards de dollars en volume de transactions de tous les temps.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les investisseurs effrayés par le regain de tensions géopolitiques

Les crypto-monnaies sont en retrait alors que les investisseurs s’inquiètent de l’escalade de la situation entre l’Ukraine et la Russie, alors que de plus en plus de rapports proviennent de tirs dans la région du Donbass près de Louhansk. Comme la situation ne semble pas se désamorcer, les investisseurs retirent leur argent de ce que l’on croyait être le début d’une reprise solide et à plus long terme qui stagne pour le moment. Avec plus de pression à la baisse à venir, attendez-vous à ce que toutes les crypto-monnaies importantes retombent à des niveaux pivots favorables.

L’accumulation de Bitcoin s’arrête alors que les investisseurs sont prudents avant la prochaine décision du FOMC

Les analystes estiment que la chute des prix de Bitcoin pourrait durer plus longtemps que prévu. Les investisseurs pensent que la récente baisse des prix de Bitcoin pourrait être un signe d’hiver crypto basé sur des données historiques. La corrélation de Bitcoin avec les actions américaines a augmenté de manière constante.