Polkadot attend une cassure haussière qui verrait le DOT se rallier de plus de 50% | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot continue de se consolider et de former une base dans la zone de valeur de 20 $.

Configuration d’inversion puissante sur le graphique point et figure d’inversion de 2,00 $ / 3 cases du DOT.

Des risques de baisse existent, mais leur ampleur et leur portée devraient être limitées par rapport aux opportunités de hausse.

L’action des prix de Polkadot reste liée à la zone de valeur de 20 $. Un grand motif Spike sur le graphique Point and Figure existe depuis plus de trois mois sans une seule colonne d’inversion. La probabilité d’un rallye haussier augmente.

Le prix de Polkadot développe un modèle d’inversion haussière, signalant un important rallye 3: 1 à long terme

Le prix de Polkadot a l’un des Spike Patters les plus durables sur son graphique Point and Figure de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie. Le début de la colonne O actuelle a été développé pour la première fois le 3 novembre 2021. Depuis le 3 novembre 2021, le DOT n’a pas encore développé de colonne d’inversion de X. Bien qu’aucun facteur de temps n’existe sur un graphique en points et en chiffres, la durée sans inversion est notable et considérable.

Un Spike Pattern est une colonne avec quinze X ou O ou plus. Il représente les mouvements extrêmes et exagérés. L’entrée d’un Spike Pattern est l’inversion à trois cases. Comparé à d’autres modèles d’analyse Point and Figure, le modèle Spike nécessite une gestion active et constitue une entrée plus agressive.

L’opportunité d’entrée longue théorique est un ordre d’achat stop à 26 $, un stop loss à 18 $ et un objectif de profit à 100 $. L’objectif de profit est dérivé de la méthode de l’objectif de profit vertical dans l’analyse des points et des chiffres et ne doit pas être considéré comme un objectif susceptible d’être atteint à tout moment dans un avenir proche. Compte tenu des niveaux de résistance qui ont été discutés dans les analyses précédentes et sur les graphiques Ichimoku existants, la zone de valeur de 35 $ à 40 $ est susceptible d’arrêter le rallye initial de Polkadot depuis l’entrée.

DOT/USD $2.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

De plus, comme il s’agit d’un modèle de pointe, le bas de la colonne O actuelle n’est pas connu. Par conséquent, si le prix de Polkadot baisse, l’entrée et le stop loss à quatre cases évoluent en parallèle avec le prix.

Les risques de baisse sont probablement limités aux plus bas de 2022, près de 17 $.