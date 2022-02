Les haussiers du Polygon voient le rallye MATIC écourté sous les tensions entre l’Ukraine et la Russie | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon est rejeté à la hausse par rapport au pivot mensuel.

L’action des prix MATIC devrait clôturer à la baisse alors que le support de 1,75 $ se maintient.

Alors que de plus en plus de gros titres font la une sur la situation en Ukraine, les investisseurs sont à la recherche de valeurs refuges.

L’action des prix de Polygon (MATIC) est empêchée d’atteindre de nouveaux sommets, car le pivot mensuel à 1,87 $ s’avère être un match trop fort. Alors que les inquiétudes géopolitiques pèsent sur les marchés mondiaux, tout potentiel de hausse semble limité pour le moment. Attendez-vous à ce que davantage de titres négatifs sortent, avec une forte baisse de MATIC vers 1,57 $, perdant 12 %.

L’action des prix MATIC pourrait perdre 12% sous les malheurs géopolitiques

Les traders MATIC ne sont pas dans un bon commerce depuis mercredi, car l’évolution des prix s’est détériorée. Les traders ont saisi l’opportunité d’entrer pour une courte entrée au pivot mensuel. Alors que les marchés mondiaux sont nerveux face à la situation ukrainienne, aucun autre soulagement n’est prévu pour l’instant alors que les tensions augmentent dans la région. Attendez-vous à ce que l’action des prix reste muette à la hausse jusqu’à nouvel ordre, avec un écart à la baisse un peu ouvert, car l’action des prix cherchera un terrain solide pour rebondir.

À la baisse, le prix MATIC a quelques candidats passionnants comme niveau de support pour contenir tout mouvement significatif à la baisse. Le premier est la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 1,70 $, mais en regardant l’action des prix précédente, elle a en fait été beaucoup plus hachée fin janvier, ce qui en fait un élément de soutien qui devrait ralentir la chute. Plus bas, regardez 1,63 $ sur la ligne de tendance ascendante verte sous l’élément historique pivot à 1,57 $, limitant toute perte à 12 %.

Graphique journalier MATIC/USD

Un autre rebond à 1,75 $, comme on l’a vu mercredi, pourrait encore être possible. Il ne faudrait qu’un ou deux tweets ou éléments d’information positifs pour que le sentiment redevienne complètement positif et que les traders chargent vers 1,87 $, cassant le pivot mensuel et passant à 2,00 $. Cela se traduirait par un rallye de soulagement de 9% en intrajournalier, en fonction de l’impact et de l’importance du titre.