Alors que Bitcoin monte à nouveau, suit-il l’or ou Wall Street ? [Video] | Cryptomonnaie

Le débat sur la question de savoir si Bitcoin est une bonne réserve de valeur, et donc comparable à l’or, gronde depuis un certain temps. Mais plus récemment, le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont connu une corrélation positive avec le marché boursier américain, et en particulier avec les valeurs technologiques et de croissance. L’incroyable rallye post-pandémique de Bitcoin s’est brusquement arrêté en novembre, et le prix est tombé en chute libre peu de temps après. Les mouvements reflètent étroitement ce qui s’est passé sur les marchés boursiers. Mais maintenant que le roi de la crypto-monnaie remonte, il n’est pas clair si les haussiers prennent l’initiative de la résurgence de l’or ou du rebond de Wall Street.

Trader comme un actif à risque

Au fil des ans, Bitcoin et les autres principales crypto-monnaies telles que Ethereum et Ripple ont souvent confondu leurs détracteurs, devenant de plus en plus courants à la fois comme option de paiement pour les consommateurs et comme classe d’actifs digne des investisseurs institutionnels. Cette croissance spectaculaire est survenue alors même que les crypto-monnaies font l’objet d’un examen plus approfondi de la part des régulateurs dans un contexte d’augmentation des cas de fraude et de leur utilisation dans le blanchiment d’argent.

Le bitcoin a grimpé en flèche de plus de 500 % depuis le début de 2020, et ce après deux grandes corrections, qui ont toutes deux eu lieu en 2021. Ces dernières ont commencé à prendre forme alors que le Nasdaq, centré sur la technologie, approchait de son apogée. Le prix a actuellement une tendance à la hausse, se remettant d’un creux de six mois de 36 725 $ atteint le 24 janvier. La reprise coïncide avec celle des actions américaines – enfin, en quelque sorte. Alors que Bitcoin a commencé à mûrir au milieu des années 2010, une corrélation positive a commencé à émerger avec les actions en 2016. Cette corrélation s’est renforcée en 2020 et la relation étroite avec le S&P 500 depuis le début de la pandémie est assez frappante.

L’or numérique ?

Cependant, cette relation s’est à nouveau légèrement affaiblie, car le rebond de Bitcoin a été nettement plus fort que le retour vacillant de Wall Street. Pendant ce temps, l’or a grimpé en flèche cette année alors que les risques géopolitiques ont refait surface. Les tensions entre la Russie et l’Ukraine ont propulsé le métal précieux à des sommets de huit mois au-dessus de 1 890 $ l’once cette semaine.

Le bitcoin est souvent comparé à l’or refuge, certains passionnés de crypto-monnaie le surnommant «l’or numérique». Cependant, bien qu’il y ait eu des périodes où le bitcoin a augmenté en même temps que l’or, parfois même la hausse du lingot, il existe peu d’arguments convaincants selon lesquels les cryptos ont des attributs de valeur refuge.

Une réserve de valeur

Il ne fait aucun doute sur le statut de Bitcoin en tant que réserve de valeur. Comme les métaux précieux, l’offre de Bitcoin est fixe et peut être stockée et récupérée ultérieurement sans se détériorer. Il fonctionne également comme un moyen d’échange et n’a pas de facteurs fondamentaux déterminant son prix comme le font d’autres actifs tels que les actions.

Cet attribut est également la raison pour laquelle certains investisseurs ont utilisé Bitcoin comme couverture contre l’inflation au cours de l’année écoulée. En revanche, on peut affirmer que l’augmentation des lingots grâce à la couverture contre l’inflation a été quelque peu limitée par rapport aux épisodes inflationnistes précédents.

Pourtant, la question demeure de savoir si Bitcoin est une aussi bonne réserve de valeur que l’or refuge traditionnel. Les développements géopolitiques récents en Ukraine suggèrent le contraire. Bien que les rallyes plus larges de l’or et des cryptos coïncident, les moments précis des principaux mouvements de prix ne sont pas liés.

Beaucoup d’avantages

En fait, les gains les plus importants de Bitcoin ce mois-ci ont été dus à l’amélioration de l’appétit pour le risque du marché suite à des bénéfices d’entreprises optimistes qui ont mis fin à la chute de janvier à Wall Street. La seule distinction ici est que le rebond des cryptos semble être sur une base plus solide.

Les titres spécifiques à la cryptomonnaie pourraient avoir quelque chose à voir avec cela. Par exemple, les signes d’un recul contre les régulateurs cherchant à interdire les crypto-monnaies ont renforcé la tendance haussière après qu’El Salvador a rejeté l’avis du FMI d’abandonner le Bitcoin en tant que monnaie officielle du pays, tandis que le gouvernement russe semble avoir choisi de réglementer les monnaies numériques plutôt que de les interdire purement et simplement. .

Entre-temps, Bitcoin lui-même a bénéficié de l’évolution des tendances dans le monde de la cryptomonnaie, car la toute première monnaie numérique a récemment réaffirmé son avance sur le marché. De plus, les revenus en plein essor des sociétés de crypto-minage malgré la récente interdiction en Chine ont encore contribué au sentiment positif envers Bitcoin.

Un autre facteur à prendre en compte ici est qu’une courte compression déclenchée par les récentes hausses de prix aurait pu exacerber les gains à court terme.

Le rallye peut-il durer ?

Pour résumer, les preuves suggérant que Bitcoin est un proxy du risque sont bien plus solides que les preuves soutenant ses caractéristiques de valeur refuge. Après tout, il est difficile de justifier qu’un actif puisse être considéré comme une valeur refuge alors qu’il a été si synchronisé (inversement) avec la jauge de peur du S&P 500 – l’indice de volatilité VIX – ces derniers temps, sans parler des épisodes extrêmes de volatilité qui sont stimulés par les tweets de certaines personnalités de premier plan comme Elon Musk.

Au cours des prochains mois, alors que la Réserve fédérale devrait commencer à relever les taux d’intérêt et qu’il y aura un resserrement plus substantiel des conditions financières, il sera intéressant de voir sur quoi Bitcoin s’alignera plus étroitement : l’or ou les actions ? Quoi qu’il en soit, il y a de fortes chances que le dernier upleg se heurte bientôt à une autre pierre d’achoppement.

Cependant, à plus long terme, avec un nombre croissant de gestionnaires d’investissements voyant la valeur de l’ajout de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies à leurs portefeuilles comme un moyen de diversifier leurs avoirs à tout le moins, de nouveaux rallyes importants ne peuvent être exclus. Même la pression pour une réglementation plus poussée des crypto-monnaies pourrait jouer en faveur de l’industrie car cela pourrait par inadvertance approuver les cryptos comme une classe d’actifs valide.