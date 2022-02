Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les investisseurs effrayés par le regain de tensions géopolitiques | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est pris dans un triangle baissier alors que les tensions en Ukraine explosent à nouveau.

Le prix de l’Ethereum revient à un support pivot, le rapatriement de l’argent commence le deuxième jour.

Prix ​​​​XRP en fanion prêt pour une cassure baissière sous le sentiment actuel.

Les crypto-monnaies sont en retrait alors que les investisseurs s’inquiètent de l’escalade de la situation entre l’Ukraine et la Russie, alors que de plus en plus de rapports proviennent de tirs dans la région du Donbass près de Louhansk. Comme la situation ne semble pas se désamorcer, les investisseurs retirent leur argent de ce que l’on croyait être le début d’une reprise solide et à plus long terme qui stagne pour le moment. Avec plus de pression à la baisse à venir, attendez-vous à ce que toutes les crypto-monnaies importantes retombent à des niveaux pivots favorables.

Le prix du bitcoin tombe dans un triangle baissier et devrait redescendre en dessous de 40 000 $

Le prix du Bitcoin (BTC) est battu jeudi après un fondu mercredi qui pourrait encore être attribué à des prises de bénéfices à court terme. L’extension des baisses semble confirmer que le sentiment plonge à nouveau en dessous de zéro vers l’aversion au risque. Les investisseurs retirant leurs fonds de manière préventive se reflètent dans la forte baisse de l’indice de force relative, où la demande du côté vendeur dépasse la demande du côté acheteur. Dans ce contexte, le prix du Bitcoin restera sous pression pour le reste de la semaine et pourrait chuter en dessous de 40 000 dollars dans les prochains jours, car la situation en Ukraine devrait à nouveau se détériorer, ce qui pourrait encore nuire à l’humeur du marché.

Le prix BTC voit les traders incapables de maintenir l’action des prix au-dessus de 44 088 $ et, ce faisant, forme une ligne de tendance descendante qui, avec la base à 41 756 $, forme un triangle baissier. Attendez-vous à ce que la valorisation du Bitcoin continue de baisser alors que les tensions autour de Louhansk augmentent d’heure en heure. Une fois que le support de 41 756 $ est cassé, la route est ouverte pour un plongeon vers 39 780 $ avec le niveau psychologique de 40 000 $ cassé encore une fois à la baisse.

Graphique journalier BTC/USD

Un salut mary pourrait être fourni par la moyenne mobile simple sur 55 jours à 42 340 $, qui a déjà fourni un soutien les 9 et 15 février. Avec cette décision, une percée soudaine dans les pourparlers de paix pourrait devenir le catalyseur nécessaire pour améliorer la situation et disloquer L’action des prix du Bitcoin à cause de la traînée des nouvelles géopolitiques qui pèsent. Bitcoin verrait la demande du côté acheteur exploser et voir un gros pop au-dessus de 44 088 $.

Les traders Ethereum se cassent la gueule sur le SMA de 55 jours alors que le prix s’estompe davantage

Le prix de l’Ethereum (ETH) est écrasé contre la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours autour de 3 143 $, les traders étant incapables de pousser et d’essayer de clôturer l’action des prix au-dessus. Après trois tentatives infructueuses d’affilée, il devient clair que le support haussier s’épuise car, mardi, la bougie quotidienne s’est fermée au-dessus de là, et même si le lendemain, le prix de l’ETH s’est ouvert à nouveau au-dessus, il a clôturé en dessous du 55 jours SMA. Mercredi, enfin, les prix d’ouverture et de clôture étaient inférieurs à la SMA de 55 jours. Cela prouve que le sentiment a changé en seulement trois jours de bourse et devrait s’éloigner davantage de la SMA de 55 jours vendredi.

Attendez-vous à ce que dans les prochaines heures, les traders soient coincés contre le mur à 3 018 $ avec à la fois un niveau pivot et le marqueur de 3 000 $ quelques dollars en dessous. Alors que les tensions montent, attendez-vous à des gros titres plus négatifs, une brèche dans la défense des traders avec même le pivot mensuel à 2 929 $ s’impliquant dans la ligne de mire. En fonction de la gravité et de la poursuite de la détérioration de la situation politique en Ukraine et de la correction des marchés boursiers, il est possible de voir un plongeon vers 2 695 $.

Graphique journalier ETH/USD

Le sentiment du marché mondial est suspendu aux lèvres de l’Ukraine et de la situation géopolitique. Avec cela, il est clair qu’une fois la situation résolue ou désamorcée, les marchés peuvent changer de 180 degrés en quelques secondes. Cette même règle s’applique aux crypto-monnaies où Ethereum pourrait revenir au-dessus du SMA de 55 jours et même mettre les voiles pour 3 391 $, cassant le sommet de février et flirtant avec de nouveaux sommets pour 2022. Les traders rejoignant le rallye voudront garder un œil attentif et être conscient du RSI, car cela commencerait à flirter avec le surachat et, à partir de là, limiterait tout autre mouvement important dans les heures ou les prochains jours de bourse à venir.

Le prix du XRP devrait perdre 10% de sa valeur marchande alors que les gros titres décomposent le rallye de soulagement

Le prix Ripple (XRP) est coincé dans un fanion et est proche d’une cassure qui semble être baissière. Alors que les marchés mondiaux continuent de s’estomper à partir de mercredi, le prix du XRP tombe en dessous du récent creux et voit les baissiers s’effondrer du côté ascendant du fanion. Alors que de plus en plus de titres négatifs traversent les fils, attendez-vous à ce que cela ajoute des munitions pour que les traders continuent et commencent à briser le fanion à la baisse.

Le prix du XRP cherchera un support sur le prochain support disponible, qui s’élève à 0,78 $, et selon la gravité du flux de nouvelles, ce niveau devrait se maintenir comme il l’a fait le 14 février. Si ce n’est pas le cas, une nouvelle baisse sera être écourté par le double fond autour de 0,75 $ des 12 et 13 février et le SMA de 55 jours à venir dans ou autour de cette zone. Avec ce mouvement, le RSI déclenchera des signaux d’alarme « survendus » et verra les traders réserver des bénéfices.

Graphique journalier XRP/USD

Une fausse cassure baissière pourrait facilement voir les traders piégés en entrant dans la cassure à la baisse du fanion alors que les traders entrent dans la compression. Cela signifierait que le prix grimpe vers 0,88 $ et dépasse le plus haut de cette semaine. Les traders seraient obligés de changer de côté et de rejoindre la demande du côté acheteur pour fermer leurs positions perdantes, ajoutant encore plus de demande et atteignant peut-être 0,90 $ dans le processus.