Le projet DeFi ref finance clôture une ronde de 4,8 millions de dollars dirigée par jump crypto | Cryptomonnaie

Ref Finance, un teneur de marché automatisé et un marché d’échange stable pour la blockchain NEAR, a annoncé jeudi avoir clôturé une ronde de 4,8 millions de dollars dirigée par Jump Crypto.

Les teneurs de marché automatisés (AMM) sont des composants d’infrastructure clés pour la finance décentralisée (DeFi), un terme utilisé pour décrire les activités financières menées sur la blockchain sans l’utilisation d’intermédiaires conventionnels.

Les AMM sont essentiels au fonctionnement des échanges décentralisés comme Uniswap. Ils permettent aux utilisateurs de devenir des fournisseurs de liquidités en échange en leur offrant une réduction des frais de transaction et en distribuant des jetons gratuits comme incitation. Un marché d’échange stable est une version d’un AMM spécifiquement pour les pièces stables – qui jouent un rôle important dans tout pool de liquidités.

Alors que la blockchain NEAR se développe pour prendre en charge l’interopérabilité multi-chaînes, Ref Finance jouera un rôle important en tant que passerelle de liquidité, a déclaré la société dans un communiqué. Actuellement, NEAR prend en charge le commerce d’éther, SOL, LUNA, CELO via des ponts d’actifs.

Bowen Shen, co-fondateur de Proximity Labs, l’équipe derrière Ref Finance, dans une interview avec CoinDesk, a déclaré que le trading sur NEAR coûte environ 1 centime par transaction et a une finalité de transaction d’une à deux secondes. « S’appuyer sur NEAR nous permet de déverrouiller ces deux éléments essentiels et de se rapprocher de l’adoption de la vente au détail DeFi », a-t-il déclaré.

« L’augmentation sera principalement utilisée pour élargir l’équipe afin de continuer à développer des produits et services DeFi qui servent mieux l’écosystème, les partenaires et les utilisateurs », a-t-il déclaré à CoinDesk. « Notre

les investisseurs de ce cycle sont parmi les VC les plus crédibles de l’espace DeFi, nous considérons leur expérience et leur alignement stratégique comme la partie la plus précieuse de ce cycle de financement.