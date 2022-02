Un nouveau projet de loi vise à « atténuer les risques » pour les États-Unis de la loi salvadorienne sur les bitcoins | Cryptomonnaie

Un groupe bipartite de sénateurs a présenté au Sénat américain une législation visant à atténuer les risques perçus posés par l’adoption par El Salvador du Bitcoin comme monnaie légale.

La loi proposée sur la responsabilité en matière de crypto-monnaie au Salvador (ACES) vise à « atténuer les risques potentiels pour le système financier américain », tels que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le projet de loi a été présenté par les sénateurs républicains Jim Risch et Bill Cassidy avec la signature du sénateur démocrate Bob Menendez. Le sénateur Risch a écrit dans l’annonce du 16 février que :

« L’adoption par El Salvador du Bitcoin comme monnaie légale soulève des inquiétudes importantes quant à la stabilité économique et à l’intégrité financière d’un partenaire commercial américain vulnérable en Amérique centrale. »

Le sénateur Cassidy a écrit que « reconnaître le Bitcoin comme monnaie officielle ouvre la porte aux cartels de blanchiment d’argent et sape les intérêts américains ».

Si le projet de loi est adopté, cela donnerait aux agences fédérales 60 jours pour soumettre un rapport évaluant plusieurs aspects des capacités de la nation d’Amérique centrale en matière de cybersécurité et de stabilité financière.

La première partie du rapport évaluerait comment El Salvador a développé et promulgué la loi Bitcoin, comment El Salvador « atténuera les risques d’intégrité financière et de cybersécurité » des actifs virtuels, s’il répond aux exigences du Groupe d’action financière (GAFI), l’impact sur les particuliers et les entreprises, et l’effet que la crypto aura sur son économie.

La prochaine partie du rapport décrirait l’infrastructure Internet d’El Salvador et évaluerait «le degré d’utilisation de la crypto-monnaie», la garde des fonds et le potentiel de piratage, ainsi que le taux d’accès financier dont bénéficient les Salvadoriens défavorisés ou non bancarisés.

Suite à la publication de ces rapports, le projet de loi stipulerait des plans d’action de divers organismes basés sur les conclusions.

Le président salvadorien Nayib Bukele a réagi contre l’ingérence perçue dans son pays en tweetant : « Vous n’avez aucune juridiction sur une nation souveraine et indépendante. Nous ne sommes pas votre colonie, votre cour arrière ou votre cour avant.

Le gouvernement salvadorien a adopté la loi Bitcoin en juin 2021. Cela a fait du Bitcoin (BTC) une monnaie légale dans le pays, obligeant les entreprises à l’accepter comme moyen de paiement.

La loi a rencontré une certaine opposition de la part des législateurs nationaux et du FMI, qui ont exhorté le président Bukele à abroger la loi Bitcoin à plusieurs reprises, le plus récemment le 25 janvier. Elle a bien sûr été saluée par les partisans de la plus grande crypto au monde par capitalisation boursière. .