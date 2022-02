Le prix du Dogecoin se rapproche d’une cassure de 18% | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin doit franchir une confluence de résistance à 0,163 $ pour déclencher une tendance haussière massive.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de cette barrière entraînera probablement une cassure de 18 % à 0,194 $.

Une ventilation du niveau de support de 0,128 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Dogecoin est bloqué en produisant des sommets plus bas depuis son sommet historique de mai 2021. Plus récemment, le DOGE s’est négocié sous une confluence de résistance, une cassure à partir de laquelle sera la clé pour déclencher une tendance haussière.

Prix ​​Dogecoin pour faire un jeu

Le prix du Dogecoin a eu du mal à maintenir son élan après chaque rallye, indiquant un afflux massif de prises de bénéfices. Cela a entraîné quatre sommets inférieurs depuis le 30 novembre 2021, laissant derrière lui une tonne de liquidités au-dessus de 0,215 $.

La connexion de ces sommets oscillants à l’aide d’une ligne de tendance indique une barrière de résistance qui coïncide avec l’obstacle hebdomadaire à 0,163 $. Par conséquent, la suppression de ce blocus est cruciale pour DOGE afin de relancer une tendance haussière.

En supposant que le prix Dogecoin renverse ce plafond, la pièce meme explosera probablement à 0,194 $, révélant une ascension de 18 %. Dans certains cas, le DOGE pourrait prolonger la course à 0,215 $ et collecter les liquidités qui se trouvent au-dessus. Ce mouvement porterait le gain total à 31% et c’est probablement là que la hausse sera plafonnée pour la pièce meme.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent tendues pour le prix Dogecoin, un échec à effacer la confluence de 0,163 $ indiquera une faiblesse de la part des acheteurs. Ce mouvement est susceptible de faire tomber DOGE à 0,129 $. Un chandelier de quatre heures près de cette barrière créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Une violation de la dernière ligne de défense s’avérera fatale pour la pièce meme car elle pourrait entraîner un crash à 0,08 $.