Les mineurs de Bitcoin vendent des actions et des BTC alors que les rendements ont diminué de moitié depuis novembre | Cryptomonnaie

Les mineurs commencent à être à court d’argent et ont besoin d’un coup de pouce puisque le prix du BTC a baissé depuis novembre et que les revenus ont encore baissé en raison de la concurrence accrue.

Les mineurs de Bitcoin vendent des pièces de leurs stocks et des actions de leurs entreprises après que la rentabilité de l’exploitation minière a plongé depuis novembre.

Avec Bitcoin (BTC) détenant actuellement environ 43 500 $, soit environ 33 % de moins que le sommet historique (ATH) d’environ 69 000 $ atteint ce mois-là, les mineurs vendent à un moment moins qu’opportun. Cependant, les factures d’électricité et d’équipement doivent être payées.

Les données de la société d’analyse en chaîne Glassnode montrent que les mineurs de Bitcoin sont devenus des vendeurs nets, après avoir été des hodlers nets pendant des mois.

Depuis le 9 novembre, le rendement de l’exploitation minière d’un BTC a diminué en moyenne de 50,5 % pour les deux appareils miniers les plus populaires, le S9 et le S19, selon les données de la société de recherche blockchain Arcane Research. Cela signifie que le retour sur investissement a diminué à un rythme supérieur au prix du BTC.

Une forte augmentation du hashrate a contribué à la baisse de la rentabilité du minage. La concurrence entre les mineurs augmente proportionnellement avec le hashrate, car cela signifie que davantage d’appareils ont été activés pour concourir pour trouver le bloc suivant.

Cointelegraph a rapporté le 13 février que Bitcoin avait atteint un nouvel ATH en hashrate. Ce jalon a été atteint en passant de 188,4 exahashs par seconde (EH/s) à 284,11 EH/s en une seule journée. Le hashrate est actuellement d’environ 232,19 EH/s au moment de la rédaction selon Ycharts.

Certaines grandes exploitations minières ont choisi d’augmenter leurs liquidités ou de payer leurs factures en vendant des actions plutôt qu’en crypto. Le 11 février, un porte-parole de l’exploitation minière Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) a déclaré à Bloomberg : « Nous avons commencé à hodling en octobre 2020, et depuis lors, nous n’avons pas vendu un seul satoshi. »

Au lieu de cela, Marathon a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour vendre 750 millions de dollars d’actions et de titres. Seeking Alpha rapporte que Marathon a l’intention d’utiliser une « partie substantielle » pour acheter du matériel et des usages généraux.

MARA est actuellement en baisse de 0,56% et au prix de 28,24 $ après les heures de négociation.

Un analyste de la société de gestion de patrimoine DA Davidson a déclaré à Bloomberg le 14 février que les mineurs ont des raisons idéologiques et commerciales d’être réticents à vendre du Bitcoin :