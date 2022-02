Prédiction de prix XRP : Ripple se prépare pour un décollage de 35 % | Cryptomonnaie

Le prix XRP recherche une base pour lancer une tendance haussière à 1 $ et collecter la liquidité qui se trouve au-dessus.

Cette tendance haussière pourrait survenir après un bref retracement à 0,756 $, où les haussiers devraient revenir.

Une clôture en chandelier de six heures en dessous de 0,680 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix XRP a deux zones de liquidité cruciales entre lesquelles les teneurs de marché doivent choisir. Le scénario le plus probable sera un mouvement haussier qui collecte la liquidité buy-stop.

Le prix du XRP va bientôt exploser

Le prix du XRP a formé deux hauts et trois bas plus élevés depuis le 12 février. La connexion de ces points de basculement à l’aide de lignes de tendance révèle une formation croissante de biseau. Cette formation technique prévoit une baisse de 9,6% à 0,756 $, obtenue en mesurant la distance entre le premier swing haut et le swing bas et en l’ajoutant au point de cassure à 0,836 $.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP tombe à 0,756 $, où les acheteurs mis à l’écart peuvent intervenir et s’accumuler. La reprise qui en résultera sera la clé pour inciter Ripple à franchir l’obstacle de 0,866 $ et à se diriger vers le premier pool de liquidités au-dessus de 0,917 $.

Le nettoyage de cette zone permettra aux teneurs de marché de pousser le jeton de remise à 1 $ et d’éliminer la liquidité d’arrêt d’achat qui se trouve au-dessus. Ce mouvement, au total, constituerait un gain de 35 % pour le prix du XRP et c’est probablement là que le sommet local se formera.

Graphique XRP/USDT sur 6 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix XRP, une ventilation du niveau de support de 0,756 $ fera probablement tomber le jeton de remise à 0,679 $ dans le but de combler l’écart de juste valeur (FVG). Un scénario peu probable est celui où Ripple marque la barrière de 0,679 $ avant de déclencher une tendance haussière.

Cependant, si le prix du XRP produit un chandelier de six heures en dessous de 0,679 $, cela invalidera la thèse haussière et suggérera que les teneurs de marché sont susceptibles de pousser l’altcoin à 0,546 $ pour la liquidité d’arrêt de vente.