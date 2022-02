Le prix du bitcoin « démarrera probablement la prochaine poussée » si 42 000 $ se maintiennent comme support | Cryptomonnaie

Plusieurs indicateurs techniques suggèrent que la BTC se prépare à une cassure, malgré les inquiétudes concernant la hausse de l’inflation et le conflit en Ukraine.

Le marché de la crypto-monnaie reste dans un état de flux alors que les investisseurs se concentrent à nouveau sur les mesures que la Réserve fédérale américaine pourrait prendre pour lutter contre la hausse de l’inflation et les marchés vacillent alors que la situation en Ukraine reste tendue.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que le prix du Bitcoin (BTC) a oscillé autour du niveau de support de 44 000 $ et les commerçants espèrent qu’un schéma inversé de la tête et des épaules conduira à une cassure haussière soutenue.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour. Source : TradingView

Voici une enquête sur ce que plusieurs analystes du marché surveillent pour aller de l’avant alors que les problèmes mondiaux, de l’inflation à la guerre, continuent de se faire sentir sur le marché de la crypto-monnaie.

Le volume à l’équilibre montre un retournement haussier

Un aperçu de ce qui pourrait arriver à Bitcoin sur la base de son On-Balance Volume (OBV), qui est un indicateur de momentum qui utilise le flux de volume pour prédire les variations du prix d’un actif, a été fourni par l’analyste du marché et l’utilisateur pseudonyme de Twitter « IncomeSharks » qui a posé le graphique suivant mettant en évidence le retournement haussier de l’indicateur.

Graphique OBV 1 jour BTC/USD. Source : Gazouillement

L’analyste a dit,

« Et les gens me disent que nous n’avons pas touché le fond… C’est presque un mouvement plus haussier que la dernière fois que nous sommes passés de 30 000 $ à 60 000 $. Double fond, pic en V haussier très pointu. L’action des prix n’est que du bruit et les gens écoutent trop Crypto Twitter.

Haussier si BTC détient 42 000 $

Une vision haussière similaire sur l’action actuelle des prix pour BTC a été proposée par l’analyste et utilisateur pseudonyme de Twitter « CredibleCrypto », qui posté le graphique de la période inférieure suivant qui indique que Bitcoin a plus de place pour fonctionner.

Graphique BTC/USD sur 1 heure. Source : Gazouillement

CredibleCrypto a dit :

Forts mouvements vers le haut, retraits peu profonds, continuation. Tant que 42 000 $ détiennent, la structure des vagues LTF indique que nous commençons probablement la prochaine poussée.

Le prix du Bitcoin pourrait augmenter de 25%

Une dernière analyse qui a également pris en compte l’élan du BTC a été proposée par l’analyste de marché et utilisateur de Twitter Caleb Fransen, qui a publié le graphique suivant qui comprenait l’oscillateur Williams% R, un indicateur d’élan qui mesure les niveaux de surachat et de survente.

Graphique BTC/USD sur 1 semaine. Source : Gazouillement

Selon Fransen, « lorsqu’il y a une oscillation complète de » survente « à » surachat « , cela indique une poussée d’élan », un événement qui s’est produit six fois pour Bitcoin depuis janvier 2020.

Fransen a dit,

Après poussée hebdomadaire, le rendement moyen sur 1 mois est de +25%. Le Williams%R tente actuellement de terminer la poussée dynamique de 4 semaines. Je serai très optimiste si (gros « si ») Bitcoin peut assurer une clôture hebdomadaire solide.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 1 999 000 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 42 %.