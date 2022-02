Terra face à une forte résistance, les risques de baisse de LUNA restent importants | Cryptomonnaie

La reprise des prix de LUNA après la débâcle de Wormhole se poursuit.

Terra fait face à une configuration de cassure haussière, mais une approche conservatrice est nécessaire pour réduire le risque.

Les risques de baisse sont substantiels et indiquent une plongée profonde vers le sud si les vendeurs reprennent le contrôle

Le prix de LUNA a connu le même élan haussier dont bénéficie le marché plus large de la crypto-monnaie. Cependant, LUNA a des fondamentaux baissiers récents qui pèsent sur son action future sur les prix.

Le prix de LUNA pourrait mettre fin à la tendance haussière actuelle et revenir à une tendance baissière

Le prix de LUNA fait face à une poursuite baissière au-delà du retracement Fibonacci de 38,2 % à 51 $ pour tester le retracement Fibonacci de 50 % à 41 $. Le rejet contre le quotidien Kijun-Sen à 57 $ est le contributeur le plus important à la probabilité d’une autre jambe inférieure pour LUNA. Cependant, les traders devront pousser deux autres zones de support critiques ci-dessous pour reprendre le contrôle.

Le support immédiat du prix LUNA est contre le Tenkan-Sen à 54 $, suivi du retracement Fibonacci de 38,2 % à 51 $. En particulier, le retracement de Fibonacci de 38,2 % devrait au moins donner une pause aux baissiers. De plus, il y a un nœud de volume élevé dans le profil de volume à 51 $, et le niveau psychologiquement important de 50 $ se situe dans cette même zone de valeur.

Les oscillateurs supportent une pression à la baisse supplémentaire. L’indice de force relative reste dans des conditions de marché baissier et est proche du premier niveau de surachat dans un marché baissier, 55. Dans le même temps, une divergence baissière cachée se forme sur l’oscillateur Optex Bands et l’indice de force relative. Tous sont des signes avant-coureurs qu’une poursuite du mouvement vers le sud est de plus en plus probable.

LUNA/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Si les haussiers veulent invalider tout sentiment baissier actuel, ils devront d’abord atteindre une clôture quotidienne du prix LUNA au-dessus du Kijun-Sen. Si cela est réalisé, les traders devraient avoir un temps relativement facile pour pousser LUNA vers le prochain niveau de résistance primaire près du bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) à 70 $.