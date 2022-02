AVAX, MATIC et Uniswap sont témoins d’une activité explosive en chaîne, sur la bonne voie pour une hausse massive des prix | Cryptomonnaie

Les analystes de Messari Crypto révèlent que les adresses Avalanche actives ont atteint un nouveau record historique au quatrième trimestre 2021.

Le boom DeFi qui a commencé au dernier trimestre de 2021 a alimenté un pic d’activité en chaîne dans AVAX, MATIC et Uniswap.

Les fournisseurs de liquidités sur Uniswap ont perçu 54 % de frais de plus qu’au troisième trimestre 2021, ce qui indique une croissance du réseau et une utilité croissante.

Les analystes ont une perspective haussière sur le prix d’Avalanche et prédisent une poursuite de la tendance haussière du jeton.

Altcoins AVAX, MATIC et Uniswap ont connu un pic massif d’adoption et d’activité en chaîne au quatrième trimestre 2022. Les analystes de Messari Crypto ont noté l’augmentation de l’activité et des utilisateurs sur les réseaux AVAX, MATIC et Uniswap.

Les altcoins se préparent à revenir alors que l’activité en chaîne augmente

Messari Crypto, une plate-forme d’intelligence de crypto-monnaie de premier plan, a publié un rapport sur les performances d’AVAX, MATIC et Uniswap au quatrième trimestre 2021. Le nombre d’adresses actives sur le réseau Avalanche a atteint un nouveau record, alimenté par des partenariats de réseau et une demande croissante de le jeton.

Une augmentation à l’échelle du réseau de la valeur totale verrouillée dans les projets DeFi a contribué à l’adoption accrue des altcoins Ethereum-killer. Les utilisateurs actifs de DeFi recherchent des alternatives Ethereum pour réduire les coûts de transaction et accélérer les transferts.

Le volume des transactions sur Uniswap a augmenté de 61 % depuis le troisième trimestre 2021, indiquant un changement haussier du sentiment des commerçants. Fait intéressant, les fournisseurs de liquidités sur Uniswap ont perçu des frais de 54 % plus élevés au troisième trimestre 2021.

Le prix AVAX a enregistré des gains à deux chiffres en réponse à l’augmentation de l’adoption et de l’utilité. Les analystes ont une perspective haussière sur les prix AVAX, MATIC et Uniswap. Le volume des transactions AVAX augmente constamment, alimentant un récit haussier pour le prix du jeton.

AVAX a récemment renversé le jeton natif Binance Coin (BNB) de Binance en valeur totale verrouillée sur le réseau. Les analystes estiment qu’une baisse en dessous de 78 $ pourrait impliquer une baisse du prix AVAX et la fin de la tendance haussière du jeton.

@SmartContracter, un analyste et trader de crypto-monnaie renommé, estime que le prix d’AVAX pourrait atteindre un nouveau record historique avant Bitcoin et Ethereum. L’analyste a évalué la tendance des prix AVAX et identifié une rupture dans la tendance baissière des derniers mois.