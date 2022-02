Cardano Prix Prediction: ADA se prépare pour une autre course à 1,30 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a pu clôturer au-dessus d’une zone de support critique lundi, réduisant les craintes d’un mouvement de continuation baissier.

Hausse de 18 % attendue alors que l’ADA se dirige vers son premier groupe de résistance primaire.

Les risques baissiers subsistent mais sont probablement limités.

Le prix de Cardano a connu un joli bond en hausse lundi, clôturant la séance avec un gain de 5,5 %. Les inquiétudes concernant le franchissement et le maintien au-dessus de la Kijun-Sen se sont poursuivies jusqu’à presque, littéralement, la dernière minute du chandelier quotidien. Les traders ont un niveau de résistance proche de plus avant que l’ADA ne se déplace probablement vers 1,30 $ – le niveau de résistance principal sur son graphique.

L’action des prix de Cardano doit clôturer à 1,15 $ ou au-dessus pour maintenir l’élan haussier actuel

L’action des prix de Cardano se prépare probablement à un mouvement pour reposer la zone de résistance critique à 1,30 $. Mais avant que 1,30 $ ne puisse être testé, Cardano doit se déplacer et clôturer au-dessus du prochain niveau de résistance d’Ichimoku sur son graphique journalier : le Tenkan-Sen.

Le Tenkan-Sen est le niveau le plus faible du système Ichimoku et est plus un indicateur d’élan à court terme qu’une moyenne mobile typique. La pente du Tenkan-Sen affiche la force de l’élan actuel, mais elle agit également comme support et résistance. Si les traders peuvent pousser le prix de Cardano à une clôture égale ou supérieure à 1,15 $, l’ADA sera alors au-dessus du Tenkan-Sen.

À partir de là, c’est un chemin relativement facile vers 1,30 $ – mais c’est là que les choses deviennent plus complexes. 1,30 $ est le principal groupe de résistance avant que le prix Cardano ne commence une nouvelle expansion vers de nouveaux sommets historiques. La zone de valeur de 1,30 $ contient le retracement de Fibonacci de 38,2 %, le sommet du nuage Ichimoku quotidien (Senkou Span B), le point de contrôle du volume 2021 étendu et le Tenkan-Sen hebdomadaire. Au-dessus de 1,30 $, il y a un mouvement d’expansion à grande ouverture avec peu d’obstacles pour que Cardano revienne au niveau de 3 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Cependant, des risques baissiers subsistent. Toute clôture quotidienne ou hebdomadaire à ou en dessous de 1,02 $ pourrait déclencher un flash-crash vers les plus bas de 2022 près de 0,91 $ et s’étendrait probablement encore plus bas vers le retracement de Fibonacci de 61,8 % près de 0,78 $.