Le prix du litecoin devrait briser la tendance baissière alors que le rallye de secours balaie les marchés | Cryptomonnaie

L’action des prix du litecoin subit des prises de bénéfices autour de l’indicateur technique crucial.

LTC s’apprête à continuer sur les ailes du rallye de secours après quelques signaux positifs en provenance de Moscou.

Attendez-vous à ce que le rallye de secours se poursuive jusqu’à la fin de la semaine, avec environ 11% de gains sur la table.

Le prix du litecoin (LTC) a formé une grande bougie haussière hier alors qu’un rallye de secours déclenché par la nouvelle que la Russie retirera certaines de ses troupes de la frontière ukrainienne a eu lieu pendant les heures de négociation européennes. Cela a créé un énorme vent arrière qui a propulsé les marchés boursiers et les crypto-monnaies vers de solides bénéfices intrajournaliers. Avec quelques prises de bénéfices aujourd’hui, le rallye semble encore suffisamment fort pour se poursuivre et pourrait fournir aux haussiers du Litecoin le carburant nécessaire pour dépasser la ligne rouge de tendance descendante dictant la tendance à la baisse depuis le 08 décembre.

Litecoin devrait enregistrer au moins 10% de gains d’ici la fin de cette semaine

L’action des prix du litecoin a vu son rallye écourté à la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours hier, avec les marchés mondiaux sur le devant après quelques signaux positifs en provenance de Russie. Les investisseurs ont rapidement mis de l’argent au travail et ont acheté plusieurs actions et crypto-monnaies. Environ 6% des gains ont été réservés dans le processus, et 10% supplémentaires sont en jeu d’ici la fin de la semaine si ce sentiment positif continue de se manifester.

Le prix LTC fera d’abord un petit pas en arrière aujourd’hui avec quelques prises de bénéfices, mais attendez-vous à voir une brèche au-dessus du SMA de 55 jours une fois que le volume américain entrera en vigueur. À partir de là, 131,58 $ à 139 $ représentent un gain de 5,5 % potentiellement sur les cartes. aujourd’hui. Si les haussiers peuvent y parvenir, ou si des signaux plus positifs émergent de la Russie lors de la désescalade, attendez-vous à ce que la ligne de tendance descendante rouge et sa tendance à la baisse soient cassées, et que les haussiers marchent à 145 $ avec le R1 mensuel comme résistance et autour de 10 % de profit dans le processus.

Graphique journalier LTC/USD

Alternativement, le rejet peut être plus important que prévu, et avec l’indice de force relative (RSI) plongeant un peu, il se peut que les haussiers aient laissé la fenêtre ouverte pour que les baissiers les aveuglent et poussent l’action des prix plus loin vers le inconvénient. La balance pourrait pencher vers plus de ventes, car les traders vendent pour réaliser des bénéfices et le prix baisse plus que prévu. Le prix LTC pourrait redescendre à 120 $ pour un autre test pivot mensuel, puis dépasser les 115 $ avec la ligne de tendance ascendante verte à proximité servant de support.