Analyse technique des CFD sur les contrats à terme Ethereum – Les cotations ETH/USD vont-elles continuer à augmenter ? | Cryptomonnaie

Résumé de l’analyse technique des contrats à terme CFD sur Ethereum

Acheter Stop Au-dessus de 3300.

Stop Loss : En dessous de 2150.

Indicateur Signal IRS Acheter MACD Acheter MA(200) Neutre Fractales Neutre SAR parabolique Acheter Bandes de Bollinger Neutre

CFD sur l’analyse des graphiques à terme Ethereum

Sur la période quotidienne, ETHUSD : D1 a dépassé la ligne de résistance de la tendance baissière. Un certain nombre d’indicateurs d’analyse technique ont formé des signaux pour une croissance future. Nous n’excluons pas un mouvement haussier si l’ETHUSD dépasse la dernière fractale haussière : 3300. Ce niveau peut être utilisé comme point d’entrée. La limite de risque initiale est possible en dessous du plus bas depuis juillet 2021, des 3 dernières fractales inférieures et du signal Parabolique : 2150. Après avoir ouvert un ordre en attente, nous déplaçons le stop suivant les signaux Bollinger et Parabolique vers le plus bas fractal suivant. Ainsi, nous modifions le potentiel de profit/loss ratio en notre faveur. Les traders les plus prudents après avoir effectué une transaction peuvent passer à un graphique de quatre heures et définir un stop loss, en le déplaçant dans le sens du mouvement. Si le prix dépasse le niveau stop (2150) sans activer l’ordre (3300), il est recommandé de supprimer l’ordre : il y a des changements internes au marché qui n’ont pas été pris en compte.

Analyse fondamentale de la crypto – CFD sur les contrats à terme Ethereum

Berkshire Hathaway a augmenté ses investissements dans une banque qui travaille avec des crypto-monnaies. Les cotations ETHUSD vont-elles continuer à augmenter ?

La société d’investissement américaine Berkshire Hathaway, détenue par le milliardaire bien connu Warren Buffett, a acquis pour 1 milliard de dollars d’actions brésiliennes de Nubank. C’est la plus grande banque en ligne au monde qui traite également les crypto-monnaies en utilisant sa plateforme de trading Easynvest. Les acteurs du marché de la cryptomonnaie espèrent que, à la suite de Berkshire Hathaway, d’autres investisseurs conservateurs pourraient s’intéresser aux actifs de crypto-monnaie. Rappelons qu’auparavant, Warren Buffett était sceptique à propos du bitcoin et le décrivait comme du « rat poison au carré » (rat poison au carré). Cependant, la crédibilité des crypto-monnaies grandit. En particulier, le système de paiement Mastercard a conclu un accord avec Coinbase pour faciliter les transactions par jeton non fongible (NFT). Les cotations des crypto-monnaies et de l’Ethereum pourraient être affectées par le projet de loi sur la réglementation de l’exploitation minière et du marché de la crypto en Russie. Il sera présenté par la Banque centrale russe et le ministère des Finances au gouvernement russe le 18 février.

Vous voulez obtenir plus d’analyses gratuites ? Ouvrez un compte démo maintenant pour obtenir des nouvelles quotidiennes et des documents analytiques.