Le métaverse : un nouveau monde virtuel où vivre ? | Cryptomonnaie

Nous assistons à la montée de l’ère du métaverse qui aura un impact sur le divertissement, l’éducation, les services financiers et peut-être tous les aspects de notre vie quotidienne.

Qu’est-ce que le métaverse ?

Le métaverse en est encore à ses balbutiements, un peu comme Internet au milieu des années 1990. Vous serez peut-être surpris d’apprendre que la définition la plus précise du métaverse a été donnée il y a longtemps, avant même que nous sachions qu’il existait.

Selon la feuille de route du métaverse, qui a été publiée par l’Acceleration Studies Foundation en 2008, il existe quatre grandes catégories de métaverse :

Un monde virtuel immersif avec un scénario fluide

Un monde miroir qui reflète la réalité actuelle

Une réalité augmentée qui combine monde réel et données augmentées, où le métaverse agit comme une extension de la vie réelle

Lifelogging, qui est un moyen de capturer et de stocker des informations sur les personnes et les choses de la vie quotidienne

En un mot, le métaverse est un environnement virtuel où les avatars peuvent jouer, travailler, faire des achats ou découvrir le monde numérique en utilisant la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), l’intelligence artificielle (IA) et d’autres technologies.

Imaginez sauter de la plus haute falaise du monde à Queenstown en Nouvelle-Zélande, nager avec les grands requins blancs au Cap en Afrique du Sud ou faire du vélo sur la route de la mort en Bolivie, le tout dans le confort de votre chambre. Dans un avenir proche, il n’y aura supposément aucune limitation à ce qui peut être fait dans le métaverse. Une fois pleinement réalisé, le métaverse fournira des sons, des images et même des odeurs réalistes.

Le terme métaverse a été utilisé pour la première fois en 1992 dans un roman de science-fiction Snow Crash de Neal Stephenson. Cependant, ce n’est que lorsque Facebook a été rebaptisé Meta que le concept a commencé à être sérieusement discuté. De plus, Facebook a annoncé qu’il embaucherait 10 000 personnes pour développer son métaverse – qu’est-ce que c’est si ce n’est pas la prochaine grande chose ?

Voici quelques aspects dans lesquels le métaverse peut être utilisé.

Jeux de blockchain

Les joueurs adoptent le métaverse en masse, ayant déjà pris des avatars et se sont impliqués dans diverses aventures virtuelles.

Les jeux métavers se sont répandus comme une traînée de poudre pendant la pandémie de COVID-19. Parmi les jeux métavers les plus populaires figurent The Sandbox, Axie Infinity, Splinterlands, Alien Worlds, Defi Degen Land, etc.

Le concept GameFi, qui combine le jeu blockchain DeFi et P2E au sein du métaverse, a attiré de nombreux utilisateurs. En transférant la propriété des actifs aux joueurs, cet écosystème offre des avantages économiques ainsi que des incitations à la fidélité et à l’engagement. Pendant ce temps, à mesure que les jeux deviennent plus populaires, les jetons alimentant les jeux augmentent également en valeur, augmentant la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies.

Pour encourager les joueurs sceptiques à essayer le métaverse, Microsoft prévoit d’acquérir Activision Blizzard, fabricant de Call of Duty et de World of Warcraft, pour 69 milliards de dollars, ce qui serait sa plus grande acquisition entièrement en espèces jamais réalisée.

Fait intéressant, l’une des principales promesses du métaverse est son indépendance vis-à-vis des plates-formes. Par exemple, vous pourrez transférer de manière transparente tout article que vous avez acheté pour votre avatar dans un jeu vers n’importe quel autre jeu auquel vous souhaitez jouer.

NFT

La plupart des gens considéreraient les NFT comme des images d’œuvres d’art numériques ou d’objets de collection qu’ils peuvent vendre pour des sommes énormes. Cependant, l’application la plus prometteuse des NFT est dans les métaverses.

Qu’est-ce qu’un NFT exactement ? Un jeton non fongible est tout actif numérique avec une preuve de propriété stockée sur une blockchain, comme des illustrations, des logos, des photos, des actifs de jeu ou d’autres actifs.

Bien que les NFT soient encore relativement nouveaux et controversés, leurs avantages sont presque aussi importants que les critiques qu’ils reçoivent. Ils ont des codes d’identification uniques qui ne peuvent pas être dupliqués et sont généralement achetés avec une crypto-monnaie, ce qui rend certains d’entre eux extrêmement précieux.

Decentraland, qui permet aux utilisateurs d’investir dans l’immobilier dans le métaverse à l’aide de jetons LAND, est un bon exemple de rapprochement des NFT et des métaverses. La propriété d’une propriété peut être transférée à un autre habitant du métaverse, en lui accordant tous les droits.

De plus, les NFT peuvent être utilisés pour contrôler l’accès au métaverse à l’aide de contrats intelligents. Avec les NFT, les identités du monde réel peuvent être liées à des avatars numériques pour accéder au métaverse et à ses événements. Avec l’accès contrôlé par NFT, il est déjà possible d’accéder à des événements réels.

Les NFT peuvent être connectés à un large éventail d’expériences, qui seront imprégnées d’une multitude de fonctionnalités incroyables rendues possibles par la blockchain. De toute évidence, le métaverse et les NFT ont été conçus pour se compléter.

Nouveaux horizons des mondes virtuels

Le métaverse s’étend au-delà de notre environnement en ligne actuel. Nous pourrions vivre une transformation majeure de nos interactions sociales, de nos relations commerciales et de l’économie Internet en général. Malgré les premiers stades du métaverse, nous pouvons déjà entrevoir ce qu’il pourrait devenir.

Propriété virtuelle

Il peut sembler étrange de posséder un terrain qui n’existe pas physiquement. Néanmoins, un exemple récent d’un utilisateur payant 450 000 $ pour être le voisin de Snoop Dogg dans The Sandbox prouve que les gens le feront.

Vous pourrez peut-être comprendre cela en le comparant à l’achat d’une publicité d’une page entière dans un magazine ou un programme télévisé populaire. En possédant un terrain virtuel, vous pouvez démarrer une entreprise, organiser des événements en ligne ou le louer à d’autres.

Galeries d’art

Sotheby’s, par exemple, a construit une réplique de ses emblématiques New Bond Street Galleries à Decentraland, où les artistes présentent et vendent leur art numérique NFT aux enchères.

Commercialisation

Nike a fait un excellent travail de promotion de sa marque dans le métaverse. C’était la première grande marque à lancer son monde virtuel Nikeland sur Roblox, où les fans peuvent décorer leurs avatars avec des vêtements et des baskets Nike.

Dans le cadre de sa transformation numérique en cours, la société a récemment acquis RTFKT, une startup NFT axée sur les objets de collection. RTFKT a déjà publié divers appareils portables, y compris des NFT, à utiliser dans Decentraland.

Le potentiel de marché pour Decentraland Wearables est énorme et il a beaucoup de place pour se développer. À ce jour, il y a 71 055 jetons détenus par 10 262 propriétaires.

Adidas a également été à l’avant-garde des NFT. Il a gagné 23 millions de dollars en quelques heures après avoir dévoilé sa première collection NFT «Into the Metaverse» en décembre 2021. Pour créer les NFT, le géant de la chaussure a travaillé avec Bored Ape Yacht Club, Punks Comics et GMoney. Il est peu probable que le premier lancement de la collection NFT soit le dernier d’Adidas, compte tenu du succès qu’ils ont eu avec lui.

Dans la même veine, Samsung Electronics America a ouvert une version virtuelle de son magasin physique phare 837 à Decentraland pour que les utilisateurs explorent les nouvelles expériences rendues possibles par la technologie Samsung.

Espaces de travail immersifs

Les bureaux virtuels vont au-delà de Zoom et Slack – certaines entreprises les construisent littéralement. Par exemple, Binance.US est en train de créer un espace dans Portals – la plate-forme métaverse basée sur Solana – où les utilisateurs peuvent obtenir virtuellement les dernières nouvelles, graphiques et événements.

Cette année, Microsoft apportera des fonctionnalités de réalité mixte à Microsoft Teams via Mesh, sa plateforme collaborative pour les expériences virtuelles. Cela fonctionnera avec ou sans casque VR et permettra l’utilisation d’avatars animés en 3D. Les entreprises pourront créer leurs propres métavers au sein de Teams.

Récemment, Nvidia a démontré un autre exemple étonnant de ce à quoi peuvent ressembler les réunions collaboratives virtuelles dans le métaverse. Dans Omniverse, la plate-forme open source de Nvidia qui permet aux utilisateurs de créer des mondes virtuels, un avatar ray tracing du PDG de Nvidia, Jensen Huang, s’est déplacé dans une pièce simulée et a créé des expressions faciales. Mais le plus excitant était que Jensen ne l’utilisait pas lui-même – l’IA conversationnelle répondait aux questions de la même manière que Huang utiliserait sa voix.

Concerts virtuels

Warner Music Group (WMG) a annoncé son intention d’apporter des attractions sur le thème de la musique à The Sandbox, qui proposera des concerts et des performances musicales des stars de la société. En mars 2022, The Sandbox vendra des «LANDS» adjacents à la propriété WMG pour célébrer l’occasion.

Les exemples précédents de concerts virtuels incluent un festival de musique virtuel de plusieurs jours organisé par Decentraland qui a accueilli plus de 80 artistes et des performances en direct de Snoop Dog dans The Sandbox.

En bout de ligne

Le métaverse est là pour rester. La transformation numérique en cours est considérée comme le prochain grand développement dans l’évolution d’Internet. Cela ouvre la voie à un avenir où les interactions sociales, les communications, la collaboration d’entreprise, les transactions financières et presque toutes les activités se dérouleront dans le métaverse. Le monde se rapproche beaucoup plus de devenir une réalité virtuelle. Que pensez-vous de vivre dans un monde numérique ?