Le FSB veut plus de données pour mesurer les risques de Bitcoin, stablecoins, DeFi | Cryptomonnaie

Le Conseil de stabilité financière (FSB), une autorité financière mondiale financée par la Banque des règlements internationaux, a publié un nouveau rapport sur les risques de stabilité financière associés aux crypto-monnaies.

Publiée mercredi, l’étude de 30 pages détaille un certain nombre de risques financiers liés à divers types de crypto-monnaies ainsi qu’aux secteurs de l’industrie, y compris les actifs numériques privés comme Bitcoin (BTC), les stablecoins comme Tether (USDT) et la finance décentralisée (DeFi) .

Le rapport fait référence à certains risques couramment cités, comme une défaillance potentielle de certains stablecoins, qui constitue une menace importante pour la stabilité de l’ensemble de l’écosystème crypto en raison des volumes d’échanges dominants de stablecoins. Le FSB a également signalé des risques liés à l’adoption rapide de DeFi et à l’absence associée d’intermédiaires clairement identifiables, à l’augmentation potentielle de l’implication du secteur bancaire et autres.

Le FSB a également souligné les risques découlant des lacunes en matière de données dans l’industrie de la cryptomonnaie, alertant sur le « manque de données transparentes, cohérentes et fiables sur les marchés des crypto-actifs et leurs liens avec le système financier de base ».

« Ces lacunes dans les données rendent difficile l’évaluation de toute l’étendue de l’utilisation des actifs crypto dans le système financier », a écrit le FSB, ajoutant que ces lacunes entravent considérablement la capacité d’identifier et de quantifier les risques découlant de l’industrie de la cryptomonnaie.

« Les données disponibles sur les chaînes de blocs publiques sont pseudonymes par conception » car il est « difficile de déterminer l’identité des utilisateurs qui se livrent à des activités de crypto-actifs », a écrit l’autorité.

Le FSB a répertorié un grand nombre de lacunes dans les données, notamment la part des ménages investis dans les crypto-actifs, les volumes de crypto-fraude, l’exposition du secteur bancaire, les propriétaires, le nombre et la valeur des transactions dans le secteur des paiements et autres. « Les mesures basées sur des enquêtes ne sont pas personnalisables et mises à jour rarement ou irrégulièrement », a noté l’organisation.

Le FSB a fait référence à des lacunes dans les données liées à DeFi comme la part inconnue de la participation au détail par rapport aux institutions, le nombre d’applications décentralisées sur une blockchain, des mesures pour mesurer l’effet de levier et autres.

« La nature sans frontières des crypto-actifs rend difficile d’avoir une image complète de ces marchés. En conséquence, il peut y avoir de grandes différences dans les chiffres des actifs crypto rapportés par diverses sources de données », a déclaré un porte-parole du FSB à Cointelegraph. Selon l’autorité, les lacunes en matière de données sur le marché de la cryptomonnaie sont principalement dues au « manque d’exigences de déclaration normalisées et de réglementation ou de conformité à la réglementation ».

Un représentant du FSB a déclaré à Cointelegraph qu’il ne disposait d’aucune information sur le développement d’outils de reporting crypto normalisés à l’échelle mondiale.