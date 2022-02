Le prix de Polkadot subira un retracement haussier avant que le DOT ne reteste 24 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot fait face aux obstacles de 20,46 $, 21,28 $ et 22,30 $, ce qui suggère que la direction idéale est de se diriger vers le sud.

Les teneurs de marché devraient pousser le DOT en dessous de 17,97 $ ou 17,14 $ pour collecter la liquidité côté vente qui reste en dessous avant de déclencher une reprise.

Une clôture en chandelier de six heures en dessous de 17,14 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Polkadot a laissé beaucoup de liquidités non collectées depuis le 24 janvier. La tendance haussière qui en résulte se heurte à de multiples obstacles, ce qui suggère que le DOT pourrait baisser avant d’établir un biais haussier ferme.

Le prix Polkadot a besoin d’une base pour décoller

Le prix de Polkadot fait actuellement face à de multiples obstacles au-delà de 20,46 $, empêchant sa tendance haussière de progresser en douceur. 21,28 $ et 22,30 $ sont des blocages initiaux qui pourraient arrêter le rallye dans son élan. De plus, la formation du double fond à 17,97 $ et 17,14 $ a laissé une quantité décente de liquidités côté vente non perçues.

Il y a donc de fortes chances que les teneurs de marché puissent pousser le DOT à baisser pour collecter ces pools de liquidités inexploités. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Polkadot se corrige jusqu’à 14 % dans les prochains jours.

Cette baisse offrira aux acheteurs la possibilité d’accumuler le DOT à un taux réduit. Les investisseurs intéressés peuvent se positionner longtemps à 17,97 $ ou 17,14 $ et réaliser des bénéfices à 21,28 $, 22,30 $ et la limite inférieure de la zone d’approvisionnement, allant de 23,93 $ à 25,59 $.

Graphique DOT/USDT sur 4 heures

Le biais haussier devrait rester actif même si le prix de Polkadot balaie temporairement le niveau de support de 17,14 $. Cependant, tout chandelier de six heures proche de cette barrière invalidera la thèse haussière. Dans ce cas, le prix Polkadot est susceptible de revoir le plancher de support de 16,12 $ – à ce niveau, cependant, les acheteurs pourraient bien tenter un autre retour.