Warren Buffett retire le capital des actions Visa et Mastercard, préfère Nubank compatible avec Bitcoin | Cryptomonnaie

L’Oracle d’Omaha, Warren Buffett, a augmenté l’exposition de son portefeuille à des sociétés favorables au Bitcoin comme Nubank.

Sur la base d’un récent dépôt auprès de la SEC, Berkshire Hathaway a vendu les actions Visa et Mastercard au profit de Nubank, une néobanque brésilienne.

La société a acheté pour 1 milliard de dollars d’actions Nubank au quatrième trimestre 2021.

La société du magnat des affaires américain Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a vendu des actions Visa et Mastercard et a accru son exposition à la plus importante banque fintech brésilienne, Nubank. Buffett a qualifié Bitcoin de « mort aux rats au carré », mais le dernier dossier de la SEC révèle son intérêt pour les entreprises favorables à la BTC.

Berkshire Hathaway a ajouté 250 millions de dollars en actions Nubank au quatrième trimestre 2021

La société Berkshire Hathaway de Warren Buffett a vendu les actions du géant des paiements Visa et Mastercard pour acquérir 40 millions d’actions Nubank d’une valeur de 1 milliard de dollars au quatrième trimestre 2021. Nubank est la plus grande banque fintech du Brésil, une entreprise favorable au Bitcoin, populaire parmi les investisseurs.

Dans un dépôt auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC) le 14 février, Berkshire Hathaway a divulgué l’achat des actions de classe A de Nubank. La société a vendu pour 3,1 milliards de dollars d’actions Visa et Mastercard, réduisant ainsi l’exposition aux sociétés de crédit.

Buffett est surtout connu pour sa critique de Bitcoin ; le magnat des affaires a utilisé le terme « mort aux rats au carré » pour décrire la crypto-monnaie. Malgré l’approche des investisseurs vétérans vis-à-vis du Bitcoin, l’exposition de Berkshire Hathaway aux entreprises et institutions favorables au BTC est en augmentation.

Nubank est une banque fintech qui permet aux utilisateurs d’investir dans des ETF de crypto-monnaie, et Berkshire Hathaway n’a pas l’intention de réduire l’exposition à l’entreprise. Les récentes décisions d’investissement de Berkshire Hathaway montrent la reconnaissance de l’augmentation de l’acceptation et de l’adoption du Bitcoin par le grand public.

Les sociétés Fintech ont ajouté Bitcoin à leur bilan ou ont rapidement proposé des services connexes aux utilisateurs au cours des deux dernières années, à mesure que l’actif gagnait en popularité. La volonté de Berkshire Hathaway de s’associer à un géant de la fintech favorable au Bitcoin alimente un récit haussier pour le prix du Bitcoin.