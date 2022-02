Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés de la cryptomonnaie donnent une autre chance à la tendance haussière | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin prend un autre coup dans la zone d’approvisionnement hebdomadaire, passant de 45 550 $ à 51 860 $.

Le prix d’Ethereum doit se maintenir au-dessus du SMA de 50 jours à 3 070 $ pour relancer sa tendance haussière.

Le prix Ripple envisage un rallye haussier préventif alors que les baissiers ne réussissent pas à faire baisser l’altcoin.

Le prix du Bitcoin semble prêt pour une nouvelle tendance à la hausse alors qu’il se remet de son récent recul. Cette résurgence de l’élan haussier pour BTC semble s’infiltrer dans Ethereum, Ripple et d’autres altcoins.

Le prix du Bitcoin prend un autre coup

Le prix du Bitcoin a augmenté de 26% et a retesté la zone d’approvisionnement hebdomadaire, allant de 45 550 $ à 51 860 $. Cette décision a pris un bref délai le 2 février et a créé une zone de demande, allant de 36 398 $ à 38 895 $.

Bien que BTC n’ait pas retesté cette barrière, elle tente une autre étape après un retracement mineur pendant trois jours. En supposant que l’élan haussier continue d’affluer, le prix du Bitcoin tentera de renverser la zone d’approvisionnement hebdomadaire. Dans un tel cas, un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 51 860 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse haussière.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Dans certains cas, la tendance haussière détaillée ci-dessus peut se produire après un nouveau test de la zone de demande intermédiaire. Au contraire, si le prix du Bitcoin traverse cette zone de support, cela indiquera que les baissiers sont en contrôle. Cette évolution suggérera également que BTC devrait continuer à baisser.

Le prix d’Ethereum franchit un obstacle crucial

Le prix d’Ethereum n’a pas réussi à franchir la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours les 9 et 10 février, mais son rallye de reprise a réussi à produire un chandelier quotidien juste au-dessus. Ce mouvement, bien qu’impressionnant, doit être maintenu au-dessus pour confirmer une évasion réussie.

En supposant que les acheteurs maintiennent le prix d’Ethereum au-dessus du SMA de 50 jours à 3 070 $, cela suggérera que le rallye continuera à monter. La confluence des SMA de 50 et 200 jours à environ 3 600 $ est l’endroit où la hausse est probablement plafonnée.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Si le prix d’Ethereum ne parvient pas à se maintenir au-dessus du SMA de 50 jours à 3 070 $, cela suggérera que la tendance à la baisse devrait s’étendre à une zone de demande de 2 317 $ à 2 525 $. Bien que cette tendance baissière puisse sembler baissière, les acheteurs ont une chance de revenir ici. Mais un chandelier quotidien clôturé en dessous de 2 317 $ invalidera la thèse haussière.

Ripple Prix envisage de poursuivre ses perspectives haussières

Le prix Ripple a augmenté de 55 % entre le 3 et le 8 février, établissant un sommet local à 0,915 $. Depuis lors, le jeton de remise a retracé 18 % et trouvé un support autour du niveau de retracement de 50 % à 0,731 $.

Comme beaucoup d’altcoins, le prix du XRP a rebondi sur cette barrière et déclenché une légère hausse. Cette montée en puissance a le potentiel d’étendre les gains globaux à 1 $. Cette décision permettra aux teneurs de marché de collecter la liquidité restant au-dessus de cette barrière psychologique.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

En revanche, le rallye pourrait redémarrer après un retracement vers la zone de demande quotidienne, passant de 0,595 $ à 0,632 $. Cette décision permettra aux acheteurs mis à l’écart d’accumuler du XRP à prix réduit, permettant au prix Ripple de briser les barrières intermédiaires et de courir vers la barrière psychologique de 1 $.

Si le prix XRP produit un chandelier quotidien proche de 0,595 $, la thèse haussière sera invalidée, suggérant que Ripple pourrait revoir le niveau de support de 0,518 $.