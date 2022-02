Vitalik Buterin pense qu’Ethereum pourrait devenir un ordinateur mondial, l’activité du réseau explose | Cryptomonnaie

Dans une récente interview, Vitalik Buterin a révélé qu’il était convaincu qu’Ethereum deviendrait le courant dominant et la couche de base la plus sécurisée.

Le nombre d’utilisateurs sur le réseau Ethereum a explosé, atteignant 18,36 millions avec un solde non nul.

Les analystes envisagent une tendance haussière dans le graphique des prix Ethereum et fixent un objectif de 3 600 $ pour l’altcoin.

Le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a une vision optimiste d’Ethereum et estime que le réseau altcoin pourrait bientôt devenir l’ordinateur mondial, une couche de base flexible pour les applications en ligne. Le nombre d’utilisateurs sur la plus grande plateforme de contrats intelligents a explosé au cours des deux dernières semaines.

Le nombre d’utilisateurs actifs sur le réseau Ethereum dépasse les 18,36 millions

Vitalik Buterin a créé le réseau Ethereum pour développer une couche de base pour les applications en ligne. Depuis 2015, le réseau Ethereum est l’un des réseaux de contrats intelligents les plus actifs.

Ethereum a franchi une nouvelle étape alors que le nombre d’utilisateurs actifs avec un solde non nul a grimpé à 18,36 millions. Bien que les partisans soutiennent que le réseau n’est peut-être pas la couche de règlement préférée en raison des frais de transaction élevés, la valeur totale des applications exécutées sur la plate-forme de contrat intelligent a explosé.

Dans sa récente interview, Buterin a déclaré à The Defiant que la fusion à venir entre Proof of Stake (PoS) et la couche d’application d’Ethereum est importante. Le co-fondateur du réseau Ethereum a une vision optimiste de l’altcoin et estime que les mises à jour à venir pourraient favoriser la durabilité de la blockchain.

L’augmentation de l’activité en chaîne et l’explosion de l’utilité des applications sur la blockchain Ethereum sont considérées comme des catalyseurs haussiers pour le prix de l’altcoin.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ethereum et identifié un schéma haussier, la tête et les épaules inversées. Ce schéma indique la fin d’une phase baissière et le début d’une tendance haussière.

@Phoenix_Ash3s, un analyste crypto pseudonyme, a fixé un objectif de 3 600 $ pour le prix Ethereum. Les analystes de Netcost-Security estiment qu’une courte compression se prépare dans le réseau Ethereum qui pourrait déclencher une pointe à 4 000 $.

Les analystes affirment que 3 000 $ sont un niveau psychologique clé pour le prix de l’altcoin, et une clôture quotidienne supérieure à 3 100 $ pourrait envoyer l’altcoin à son objectif de 4 000 $.