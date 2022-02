18,36 millions d’adresses Ethereum ont rejoint le réseau en 2021 | Cryptomonnaie

De nouvelles données révèlent que le réseau Ethereum a gagné 18,36 millions d’adresses avec un solde supérieur à zéro en 2021. Cela équivaut à un taux de croissance étonnant de 1,53 million de nouvelles adresses par mois, mais la concurrence devient de plus en plus féroce pour les parts de marché.

La société de renseignement Blockchain IntoTheBlock a partagé ses conclusions sur Ethereum dans un tweet du 15 février.

Bien qu’Ether (ETH) ait atteint deux nouveaux sommets de prix en 2021, le taux de croissance des nouvelles adresses n’était pas particulièrement corrélé aux flambées de prix. Le réseau a gagné environ 10 millions d’adresses depuis octobre.

Alors que les chiffres globaux sont en hausse, il y a eu une diminution de la proportion d’adresses actives sur le réseau. Dans l’ensemble, les adresses actives représentaient 1,05 % de toutes les adresses le 1er janvier 2021, ont culminé à 1,66 % le 25 avril, mais sont depuis tombées à 0,86 % au 15 février.

Le nombre de baleines détenant plus de 1 000 ETH est également en baisse depuis le début de 2021. La société d’analyse en chaîne Glassnode a rapporté le 13 février que les portefeuilles de baleines avaient atteint un creux de 4 ans de 6 226.

Le montant quotidien moyen des transactions stagne autour de 1,2 million depuis la mi-décembre, selon l’agrégateur de statistiques Ethereum Ycharts. Des frais de gaz élevés et des alternatives sous la forme de chaînes latérales moins chères et souvent plus rapides et de solutions de couche 2 sur Ethereum peuvent être des facteurs. Cela a été noté comme une raison dans Cointelegraph Magazine avec Sameep Singhania pour laquelle il a choisi de construire Quickswap sur Polygon.

Suite à l’énorme pic d’utilisation en mai dernier, la chaîne latérale Polygon (MATIC) a représenté en moyenne plus du double du volume de transactions quotidiennes d’Ethereum. Polygon bénéficie actuellement d’environ 3 millions de transactions par jour.

Ethereum est toujours la principale plateforme de contrats intelligents par valeur totale verrouillée (TVL) dans l’écosystème. La plate-forme de statistiques en chaîne Defi Llama indique qu’Ethereum dispose actuellement de 124,24 milliards de dollars en TVL, ce qui dépasse largement le finaliste Terra (LUNA) avec 15,04 milliards de dollars.