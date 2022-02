Le prix du Shiba Inu pourrait s’effondrer de 15% alors que SHIB approche d’un support affaibli | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se rapproche pour retester la zone de demande de quatre heures, s’étendant de 0,0000274 $ à 0,0000289 $.

Une rupture de cette barrière est susceptible de déclencher une forte correction du niveau de support de 0,0000235 $.

Un swing supérieur à 0,0000342 $ invalidera la thèse baissière de SHIB.

Le prix du Shiba Inu a traversé une zone de soutien cruciale alors qu’il augmentait de façon exponentielle en février. Cet élan a créé une plate-forme qui a facilité l’extension du rallye. SHIB teste actuellement à nouveau cette barrière, faisant allusion à une panne.

Le prix du Shiba Inu doit être sur la pointe des pieds

Le prix du Shiba Inu a augmenté de 57 % entre le 6 et le 8 février, atteignant un sommet à 0,0000351 $. Cette montée en puissance s’est affaiblie et a commencé à se consolider en érigeant des sommets plus bas alors qu’elle se rapproche de la zone de demande de quatre heures, allant de 0,0000274 $ à 0,0000289 $.

Cette barrière est cruciale pour déterminer le biais directionnel de la pièce meme. Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 0,0000274 $ invalidera le pied en créant un creux plus bas. Cette évolution est la clé pour déclencher une correction de 15 % du niveau de support de 0,0000235 $.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient cette thèse baissière à court terme pour le prix du Shiba Inu. Cet indice en chaîne montre que le prochain niveau de support stable s’étend de 0,0000150 $ à 0,0000220 $. Ici, environ 134 230 adresses ont acheté 502,58 billions de jetons SHIB.

Ces détenteurs sont susceptibles d’accumuler plus de jetons si le prix descend dans les fourchettes mentionnées, et c’est probablement là que le prix du Shiba Inu formera une base lors d’une tendance à la baisse.

SHIB GIOM

Le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 30 jours ajoute encore plus de crédibilité à une thèse baissière à court terme.

Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté SHIB au cours du mois dernier. Actuellement, le MVRV oscille à 12,4 %, ce qui suggère que ces investisseurs réalisent des bénéfices et sont susceptibles de constituer une menace de vente s’ils décident de réaliser des bénéfices.

SHIB MVRV 30 jours

D’un autre côté, si le prix du Shiba Inu rebondit sur la barrière de la demande de 0000274 $ à 0,0000289 $, pour créer un chandelier de quatre heures au-dessus de 0,0000342 $, cela invalidera la thèse baissière.

Cette évolution suggère que les traders ont le contrôle et devraient faire grimper le prix du Shiba Inu de 15 % à 0,0000392 $.