Le projet de loi « Keep Your Coins » introduit pour restreindre le contrôle gouvernemental de la crypto | Cryptomonnaie

Warren Davidson, membre du Congrès du huitième district de l’Ohio, a présenté le projet de loi « Gardez vos pièces » à la Chambre des représentants pour protéger les portefeuilles crypto auto-détenus des individus du contrôle des agences gouvernementales américaines.

L’introduction le 15 février intervient juste un jour après que le gouvernement canadien a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence, lui donnant le pouvoir de geler les comptes bancaires et de surveiller les transactions importantes (y compris la cryptomonnaie) sans ordonnance du tribunal. Cette décision était une réponse directe aux efforts de collecte de fonds des manifestants du Freedom Convoy axés sur la politique COVID-19.

Le nom du projet de loi « Keep Your Coins » est un jeu sur KYC et fait référence aux protections pour les utilisateurs de crypto contre la prise de leurs propres actifs numériques hors de leur contrôle.

S’il est adopté, le projet de loi de Davidson «interdirait aux agences fédérales de restreindre l’utilisation de la monnaie virtuelle convertible par une personne pour acheter des biens ou des services pour son propre usage» et à d’autres fins telles que les transactions crypto.

Bien qu’il semble que le projet de loi ait été présenté au moment opportun alors que l’action du gouvernement canadien provoque un tollé, Davidson a déclaré hier sur Twitter que le projet de loi était en préparation depuis six ans avant d’être présenté à la Chambre des représentants.

Notre bureau présentera sous peu une législation à la Chambre des représentants des États-Unis pour protéger les Américains de cette version du vol manifeste. Veuillez informer votre membre du Congrès et vos sénateurs… https://t.co/UbNdcj8ZZ4 —Warren Davidson (@WarrenDavidson) 15 février 2022

Cependant, on ne sait pas quel soutien le projet de loi recevra des démocrates, car ils ont généralement été plus favorables à la répression de la technologie crypto et blockchain :

Je travaille là-dessus depuis 2016. Incroyable que le Congrès ne s’unisse pas pour mettre fin à la pratique injuste, immorale et inconstitutionnelle de la confiscation des biens civils – AKA vol du gouvernement.

Le membre du Congrès républicain – aux côtés de collègues pro-crypto tels que la sénatrice Cynthia Lummis – a longtemps plaidé pour la confidentialité et la liberté des portefeuilles crypto des individus.

Lors de la conférence Miami Bitcoin l’année dernière, Davidson a déclaré que la surréglementation potentielle du secteur de la cryptomonnaie concernant les portefeuilles privés était « une approche horrible ».

« Je souhaite que le pays prenne la menace contre la vie privée aussi au sérieux qu’il prend la menace contre le deuxième amendement », a-t-il déclaré.

« Ainsi, alors que la confidentialité financière devrait déjà être protégée par la Constitution (le quatrième amendement), empêcher le gouvernement de pouvoir interdire ou restreindre l’utilisation de portefeuilles auto-hébergés est une amélioration politique indispensable. » https://t.co/RfpyY6yLQ8 —Warren Davidson (@WarrenDavidson) 16 février 2022

Cointelegraph a contacté Davidson pour commenter le projet de loi et mettra à jour l’histoire une fois qu’il aura répondu.