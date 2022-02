Le prix de Solana retestera 125 $ si SOL peut briser cette zone d’approvisionnement | Cryptomonnaie

Le prix de Solana fait face à une zone d’approvisionnement de 104,68 $ à 108,13 $ après avoir augmenté de 15 %.

Franchir cet obstacle ouvrira la voie à SOL pour rallier 15% supplémentaires et retester 126,48 $.

Un rejet dans la zone d’approvisionnement entraînera probablement une correction à 93,12 $.

Le prix de Solana a connu une montée rapide au cours des deux derniers jours. Bien que ce mouvement soit évident, il n’a pas réussi à établir un plus haut sur un graphique journalier. Malgré les récentes lacunes, SOL a une chance de faire ses preuves en franchissant un obstacle crucial et en déclenchant un autre rallye.

Prix ​​Solana à un point décisif

Le prix de Solana a augmenté de 15 % après s’être stabilisé autour du support hebdomadaire à 93,12 $. Cette reprise a atteint un sommet à 105,82 $ lorsque SOL a percé la zone d’approvisionnement de quatre heures, passant de 104,68 $ à 108,13 $.

Une résurgence de la pression d’achat qui pousse SOL à produire un chandelier de quatre heures au-dessus de 108,13 $ transformera cet obstacle en un pied et suggérera que les haussiers veulent aller plus haut. Dans ce cas, le prix de Solana devrait atteindre l’obstacle de 126,48 $, ce qui porte la hausse à 15 %.

Cette tendance à la hausse, cependant, repose uniquement sur le fait que le prix de Solana peut traverser ladite zone d’approvisionnement. Ne pas franchir cet obstacle entraînera probablement un rejet qui poussera SOL plus bas.

Graphique SOL/USDT sur 4 heures

En supposant que le prix de Solana ne parvienne pas à trouver l’élan nécessaire pour traverser la zone d’approvisionnement de quatre heures, allant de 104,68 $ à 108,13 $, cela indiquera une faiblesse des acheteurs.

Une dynamique haussière réduite combinée à des prises de bénéfices pourrait être la clé pour pousser SOL plus bas pour marquer le niveau de support hebdomadaire à 93,12 $. Ici, le prix de Solana peut former une base et donner une autre chance à la tendance haussière.