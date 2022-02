Le ministère russe propose de légaliser et de taxer le minage de Bitcoin | Cryptomonnaie

Le ministère du Développement économique de Russie a donné son feu vert à la réglementation de l’extraction de crypto dans le pays.

Les opérations d’extraction de crypto-monnaie seront autorisées dans les régions de Russie avec un excédent d’électricité.

Le ministère a proposé de reconnaître l’extraction de crypto-monnaie comme une activité commerciale et les pièces converties en roubles devraient être taxées.

Le ministère russe du Développement économique a présenté une proposition visant à autoriser les opérations d’extraction de crypto-monnaie dans le pays dans les zones présentant un « excédent durable de production d’électricité ». La proposition suggère d’introduire des frais moins élevés pour la création de fermes minières dans des régions spécifiques de Russie.

Le ministère russe encouragera la croissance de l’industrie de la cryptomonnaie

Le ministère du Développement économique de Russie propose de légaliser et de taxer l’extraction de Bitcoin dans les zones excédentaires en électricité.

Actuellement, l’exploitation minière de Bitcoin est considérée comme étant dans une zone grise légale, mais la nouvelle proposition indique que l’exploitation minière de crypto devrait être reconnue comme une forme d ‘«activité commerciale». La proposition stipule qu’une fois les pièces converties en roubles, elles devront être taxées.

La nouvelle proposition permet à la Russie de bénéficier de l’exploitation minière tout en évitant de surcharger son réseau électrique dans les zones vulnérables. L’exploitation minière de Bitcoin sera confinée à des réseaux fiables et des limites d’utilisation de l’électricité pour les mineurs individuels seront fixées, selon le ministère.

La proposition encouragera la croissance de l’industrie, tandis que le ministère explorera l’introduction de tarifs et de tarifs d’électricité plus bas pour la mise en place de fermes d’extraction de crypto-monnaie dans des zones spécifiques. Si un certain seuil énergétique est dépassé, les prix de l’énergie seront augmentés.

Les nouvelles règles proposées minimiseront les risques d’alimentation électrique insuffisante pour le logement des équipements sociaux et des infrastructures dans d’autres régions du pays. La proposition évitera les problèmes liés à l’extraction de crypto avec l’électricité rencontrés en Iran et au Kazakhstan, où l’extraction de Bitcoin a submergé les réseaux électriques dans les zones vulnérables.

Le gouvernement russe travaille sur un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies tandis que l’incertitude sur la réglementation Bitcoin persiste. Le ministère des Finances du pays a cherché à réglementer l’industrie de la cryptomonnaie, tandis que la Banque de Russie a insisté pour interdire la nouvelle classe d’actifs, invoquant les risques pour les investisseurs.

Le gouvernement et la banque centrale du pays devraient présenter un projet de loi conjoint sur la réglementation des crypto-monnaies plus tard cette semaine.