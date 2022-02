Ethereum rebondit près d’une zone de support clé | Cryptomonnaie

L’ETH/USD s’est échangé à la hausse hier, après avoir atteint un support légèrement au-dessus de la barrière des 2800, près du carrefour de la ligne baissière prise depuis le pic du 1er décembrest et celui à la hausse tiré du plus bas du 24 janviere. Tant que la crypto se négocie au-dessus de ces deux lignes, nous considérerions que les perspectives à court terme sont positives.

Une cassure nette au-dessus de la barrière des 3135 pourrait dans un premier temps viser le pic du 10 févriereà 3265, où une cassure confirmerait un plus haut à venir et permettrait un test à la barrière de 3405, marqué par le plus haut du 12 janviere. Une autre cassure, au-dessus de 3405, pourrait avoir des implications haussières plus importantes, ouvrant peut-être la voie à des avancées vers la barrière de 3665, marquées par le creux intérieur du 3 janvier.rd. Si les traders sont toujours prêts à rester dans le siège du conducteur, nous pourrions les voir grimper vers le pic du 4 janviereà 3880.

En reportant l’attention sur nos oscillateurs à court terme, nous voyons que le RSI se situe au-dessus de 50, pointant vers le haut, tandis que le MACD, bien que légèrement négatif, dépasse sa ligne de déclenchement et semble prêt à obtenir un signe positif très bientôt. Les deux indicateurs détectent une vitesse à la hausse et soutiennent l’idée de nouvelles avancées dans Ethereum.

Afin d’abandonner le cas haussier et de commencer à examiner si les baissiers ont repris le contrôle, nous aimerions voir une nette baisse en dessous de 2577. Cela amènera la cryptomonnaie sous les deux lignes diagonales susmentionnées et pourrait initialement cibler la zone 2352, qui a fourni soutien le 27 janviere et 28e. Une autre cassure, sous 2352, pourrait prolonger la chute vers le plus bas du 24 janviereà 2150.