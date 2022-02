First Mover Asia: Bitcoin dépasse les 44 000 $ alors que les tensions ukrainiennes diminuent | Cryptomonnaie

Ether et d’autres altcoins majeurs ont fortement augmenté après que la Russie a déclaré qu’elle serait réceptive à une solution diplomatique au conflit en cours.

Mouvements du marché : Bitcoin et les principaux altcoins ont augmenté après que la Russie s’est déclarée réceptive à une solution diplomatique aux tensions à la frontière ukrainienne.

Avis du technicien : la hausse des prix de BTC s’est produite sur un faible volume, indiquant une faible force d’achat.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 44 402 $ + 4,0 %

Éther (ETH) : 3 170 $ + 7,9 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Polygone MATIQUE +9,6% Plate-forme de contrat intelligente Algorand ALGO +7,0 % Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +6,9% L’informatique

Les meilleurs perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Marchés

S&P 500 : 4 471 + 1,5 %

DJIA : 34 988 +1,2%

Nasdaq : 14 139 +2,5%

Or : 1 853 $ -0,9 %

Mouvements du marché

La Russie a pris du recul par rapport à l’invasion de l’Ukraine, du moins a-t-elle dit. Les investisseurs se sentaient donc plus confiants mardi, ce qui était bon pour les actions et pour la crypto.

La déclaration de la Russie selon laquelle elle avait retiré certaines troupes de la frontière ukrainienne et serait réceptive à un règlement diplomatique du conflit qu’elle a créé a au moins temporairement écarté la menace d’une hausse des prix du pétrole. Le prix du brut a chuté mardi.

Au moment de la publication, le bitcoin s’échangeait à plus de 44 400 $, soit une augmentation de 4 % par rapport aux 24 heures précédentes. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a dépassé 3 150 $ et a augmenté de près de 8 % sur la même période.

L’avancée de Crypto correspondait à la performance des principaux marchés boursiers. Le Nasdaq, riche en technologies, a augmenté de 2,5 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont augmenté de 1,2 % et 1,5 %, respectivement.

Les investisseurs sont restés préoccupés par une augmentation de l’indice des prix à la production américain (PPI), qui a atteint 9,8 % en janvier, une poursuite de l’inflation qui a nui à l’économie du pays et incité la Réserve fédérale à adopter une politique monétaire plus hawkish. L’analyste principal d’OANDA Americas, Edward Moya, a écrit dans un e-mail que « l’inflation à la sortie des usines est restée très élevée, ce qui a incité les attentes à ce que l’inflation se réchauffe un peu plus longtemps, et a soutenu le cas pour que la Fed lance son cycle de hausse des taux avec un taux d’un demi-point augmenter. »

Pourtant, Seth Ginns, associé directeur et responsable des investissements liquides de la société d’investissement crypto CoinFund, a émis une note optimiste pour la crypto lors d’une discussion sur l’émission « First Mover » de CoinDesk TV. Ginns a noté que la Fed avait procédé avec prudence après un rapport sur l’emploi plus fort que prévu plus tôt ce mois-ci et que les marchés de la cryptomonnaie ont « ignoré » mardi le nombre élevé de PPI. « Les choses ne ralentissent pas autant que prévu, ce qui signifie qu’il n’y a aucune raison de penser que la Fed dépendra des données à ce stade », a déclaré Ginn. « S’ils voient les choses ralentir, ils vont renoncer au resserrement. S’ils voient les choses [the PPI] en continuant à rester forts, ils vont lutter contre l’inflation. »

Il a ajouté : « Nous sommes actuellement dans un régime de risque assez constructif. »

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a augmenté de 4% au cours des dernières 24 heures après que les acheteurs aient maintenu le support à 40 000 $. La crypto-monnaie se négociait à près de 44 000 $ au moment de la publication et semble être surachetée sur les graphiques intrajournaliers.

Les retraits pourraient être limités à environ 40 000 $ à court terme.

Le dernier rallye s’est produit sur un faible volume, similaire aux sauts de prix précédents, indiquant une faible force d’achat. Pourtant, l’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier n’est pas encore suracheté, ce qui pourrait garder les acheteurs actifs en cas de creux.

Le RSI sur le graphique hebdomadaire continue d’augmenter à partir du niveau le plus survendu depuis mars 2020, qui a précédé une forte hausse des prix. Les signaux de momentum s’améliorent également sur le graphique hebdomadaire, ce qui est constructif tant que le support au-dessus de 30 000 $ à 40 000 $ tient.

Sur le graphique mensuel, cependant, les signaux de momentum restent négatifs, suggérant une hausse limitée pour BTC autour de 46 000 $ à 50 000 $.

Événements importants

Ventes de maisons neuves par l’Australia Housing Industry Association (Jan. MoM)

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : indice des prix à la consommation en Chine (janv. MoM/YoY)

12h30 HKT/SGT (4h30 UTC) : Indice de l’industrie tertiaire du Japon (décembre/mensuel)

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : indice des prix à la consommation au Royaume-Uni (janv. MoM/YoY)

21 h 30 HKT/SGT (13 h 30 UTC) : indice des prix à la production aux États-Unis