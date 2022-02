JP Morgan entre dans le métaverse, ouvre un salon à Decentraland et regarde l’immobilier virtuel | Cryptomonnaie

Le géant bancaire de Wall Street, JP Morgan, a ouvert un salon blockchain dans le métaverse de Decentraland.

Le salon Onyx marque le premier pas d’un géant bancaire dans l’écosystème métavers de Decentraland.

Le prix Decentraland a enregistré des gains à deux chiffres alors que les institutions encouragent l’adoption de l’immobilier virtuel dans le métaverse.

Le géant bancaire JP Morgan entre dans le métaverse avec le lancement de son salon Oynx à Decentraland. Les investisseurs institutionnels investissent des capitaux dans l’immobilier numérique à Decentraland.

La décentralisation et la hausse des prix en réponse à l’augmentation des entrées de capitaux institutionnels

La plus grande banque américaine, JP Morgan, est devenue le premier prêteur du métaverse, ouvrant le salon Onyx à Decentraland. Le salon virtuel marque l’entrée du géant bancaire dans le métaverse.

La suite de services autorisés basés sur Ethereum de JP Morgan s’appelle Oynx. Le salon virtuel porte le même nom, offrant aux institutions et aux entreprises la possibilité d’entrer dans le métaverse.

Le géant bancaire a publié des rapports sur l’acceptation générale des crypto-monnaies. Le dernier rapport de JP Morgan offre un aperçu des opportunités du métaverse et des applications de commerce intégrées. Les géants de l’électronique et les maisons de couture se sont aventurés dans l’immobilier numérique et les métaverses, laissant tomber des objets de collection numériques et des expériences pour les utilisateurs.

Christine Moy, responsable de la crypto et du métaverse chez JP Morgan, aurait déclaré :

Les clients souhaitent en savoir plus sur le métaverse. Nous avons élaboré notre livre blanc pour aider les clients à réduire le bruit et à mettre en évidence la réalité actuelle et ce qui doit être construit ensuite en matière de technologie, d’infrastructure commerciale, de confidentialité/d’identité et de main-d’œuvre pour maximiser le plein potentiel de nos vies dans le métaverse.

L’adoption généralisée de Decentraland pourrait alimenter la hausse des prix des jetons métavers. Les analystes ont une perspective haussière sur Decentraland, car le prix du jeton métaverse affiche des gains à deux chiffres.

Les analystes de Netcost-Security estiment que la tendance haussière du jeton métaverse est solide. Les traders pourraient faire face à un défi; cependant, les analystes estiment que le prix de Decentraland pourrait poursuivre sa montée.