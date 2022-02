Binance Coin doit dépasser ce niveau avant que BNB puisse retester 660 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin est proche d’une cassure haussière décisive qui pourrait déclencher un rallye de près de 50 %.

Les traders sont en contrôle et ont affiché un soutien impressionnant.

La résistance à court terme peut ne pas tenir longtemps.

Le prix de Binance Coin a été l’une des rares lumières brillantes dans l’espace des crypto-monnaies au cours des deux dernières semaines. Malgré la clôture du chandelier hebdomadaire de la semaine dernière à l’ouverture et un recul de 10 % par rapport aux sommets, les haussiers ont poussé Dogecoin à un rallye précoce cette semaine avec une hausse de 8 %.

Le prix de Binance Coin devrait surperformer ses pairs, mais une clôture au-dessus de 450 $ est nécessaire pour soutenir tout rallye

L’action sur le prix de Binance Coin teste déjà le niveau de résistance contre lequel BNB a été rejeté la semaine dernière : la zone de valeur de 450 $. La zone de valeur de 450 $ contient la collection finale et la plus complète de résistance pour BNB sur le graphique hebdomadaire Ichimoku. Le point de contrôle du volume 2022, l’hebdomadaire Tenkan-Sen et l’hebdomadaire Kijun-Sen partagent tous la zone de valeur de 450 $.

Une opportunité longue hypothétique existe avec un ordre d’achat stop à 456 $, un stop loss à 400 $ et un objectif de profit à 660 $. L’entrée n’est valide que si la clôture hebdomadaire est à 456 $ ou légèrement au-dessus. L’objectif de profit est l’expansion de Fibonacci de 61,8 % et dans la fourchette des sommets historiques précédents. S’il existe suffisamment d’élan, il est tout à fait possible que le prix de Binance Coin s’étende au-delà de 660 $ et se dirige vers l’expansion à 100 % de Fibonacci à 1 000 $.

Les oscillateurs soutiennent un mouvement robuste, haussier et expansif qui se produit très bientôt. L’indice de force relative a maintenu une configuration de marché haussier, le niveau de survente final à 40 étant la principale structure de support de cet oscillateur. De plus, l’indice composite s’est situé au troisième niveau le plus bas de son histoire pendant un peu plus d’un mois et a stagné, créant une divergence haussière régulière. L’indice composite est sur le point de créer un solide signal d’expansion haussière avec un croisement de sa moyenne en mouvement rapide.

Graphique Ichimoku Kinko Hyo hebdomadaire BNB/USDT

L’entrée longue hypothétique pour le prix de Binance Coin et les perspectives haussières seront invalidées s’il y a une clôture hebdomadaire à l’intérieur du nuage Ichimoku à ou en dessous de la zone de valeur de 380 $.