Dogecoin pourrait surpasser Shiba Inu alors que DOGE présente une opportunité d’achat avant d’atteindre 0,25 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin se remet de la pression de vente de lundi.

Le plus bas supérieur s’est développé sur le graphique journalier.

Configuration d’inversion haussière robuste sur le chandelier et les graphiques Point and Figure.

Le prix du Dogecoin s’est bien comporté au cours de la séance de négociation de mardi, enregistrant une hausse de plus de 4 % pour la journée et dépassant l’ouverture et le sommet de lundi. Si cette action et ce rebond des prix se poursuivent, alors DOGE aura un chemin facile pour revoir 0,25 $.

L’action des prix Dogecoin donne deux bonnes raisons d’être optimiste

Le prix du Dogecoin continue de développer l’épaule droite d’un possible schéma inverse de la tête et des épaules. Les traders seront confrontés à deux niveaux de résistance primaires alors que DOGE se rapproche de l’encolure de ce modèle. Le premier est le Tenkan-Sen à 0,155 $, et le second est le décolleté lui-même à 0,165 $.

DOGE/USDT 0,005 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Les oscillateurs prennent en charge une évasion au-dessus de l’encolure pour confirmer le motif tête-épaules inversé et une évasion au-dessus. Les bandes Optex sont revenues à des conditions neutres, indiquant les conditions idéales pour un rallye soutenu. De plus, l’indice de force relative est exceptionnellement proche du premier niveau de survente dans un marché baissier, 55.

Le prix Dogecoin a été facilement rejeté sur le graphique en chandeliers lorsque le RSI est au niveau 55 ou proche de celui-ci ; un comportement que DOGE a présenté depuis novembre 2021 – jusqu’à maintenant. Enfin, la divergence haussière cachée entre le graphique en chandeliers et l’indice composite met en garde contre un fort retournement haussier par rapport au recul mineur actuel.

Le graphique Ichimoku quotidien complète l’opportunité d’achat du prix Dogecoin présente sur le graphique point et figure d’inversion de 0,005 $ / 3 cases. L’entrée longue théorique est un ordre d’achat stop à 0,165 $, un stop loss à 0,145 $ et un objectif de profit à 0,26 $. L’objectif de profit est dérivé de la méthode de l’objectif de profit vertical dans l’analyse Point and Figure. La configuration commerciale représente une récompense / risque de 4,75: 1 avec un objectif de profit implicite de 61% à partir de l’entrée.

DOGE/USDT 0,005 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée. L’entrée longue théorique pour le prix Dogecoin est invalidée si le prix Dogecoin a une clôture quotidienne égale ou inférieure à 0,13 $.