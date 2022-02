Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: la crypto forme des creux plus élevés et commence un nouveau marché haussier | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin entame un mouvement qui confirmera un nouveau marché haussier.

Le prix de l’Ethereum dépasse le profil de volume clé et la résistance d’Ichimoku.

Le prix XRP atteint des conditions de cassure haussières d’Ichimoku.

Le prix du bitcoin voit les traders avaler toute la gamme de négociation des huit derniers jours. Le prix d’Ethereum atteint 3 000 $ et prolonge le rallye haussier intrajournalier au-dessus de 3 100 $. Le prix XRP se prépare pour le lancement pour atteindre 1,00 $.

Le prix du Bitcoin se prépare pour un pic vers 50 000 $

Le prix du Bitcoin a récemment achevé une fermeture de l’écart Ichimoku entre les corps des chandeliers quotidiens et le Tenkan-Sen. Ce comblement de l’écart entre les corps de chandelier et le Tenkan-Sen a ramené l’action des prix à un niveau d’équilibre dans le système Ichimoku.

Il y avait deux scénarios pour le prix du Bitcoin identifiés vendredi. Le premier était un retour à l’équilibre au fil du temps, impliquant une fourchette de négociation latérale entre 43 000 $ et 44 000 $. Le deuxième et le plus probable était que le prix du Bitcoin est revenu au Tenken-Sen à 41 000 $. Le dernier des deux scénarios s’est déroulé pour le prix du Bitcoin.

Dans l’attente du 20 février, le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) tombe à 42 500 $ par rapport aux 49 500 $ actuels. En conséquence, il est de plus en plus probable que Bitcoin puisse s’échanger latéralement entre le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 41 000 $ et le point de contrôle du volume de 2022 à 43 000 $ jusqu’au 20 février avant de se positionner pour une cassure haussière idéale d’Ichimoku au-dessus du nuage.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Cependant, des risques baissiers subsistent. Sur le graphique journalier, il y a un dernier niveau de support Ichimoku – le Kijun-Sen à 39 400 $. Si le prix du Bitcoin clôturait en dessous de ce niveau, un retour aux plus bas de 2022 près de 33 000 $ est presque inévitable.

Le prix Ethereum retrouve un niveau critique de 3 000 $ avant que l’ETH n’atteigne 4 000 $

L’action des prix d’Ethereum a été très haussière lors de la séance intrajournalière de mardi. Bien que ce mouvement d’expansion haussier précoce actuel n’était pas inattendu, on craignait qu’il ne revienne dans la zone de valeur de 2 700 $ avant de commencer une course vers 4 000 $.

Le schéma tête-épaules inversé identifié le 12 février, ainsi que la divergence haussière des oscillateurs d’Ethereum, restent tous en jeu et structurellement inchangés. Le prix d’Etheruem pourrait plonger jusqu’au retracement Fibonacci de 61,8 % à 2 500 $ avant de trouver un creux, mais cela menacerait d’annuler la divergence haussière cachée présente entre le graphique en chandeliers et l’indice composite et les bandes Optex.

La divergence haussière cachée s’est étendue, renforçant la force et la probabilité qu’un swing bas se développe très bientôt. Cependant, si les haussiers établissent un nouveau creux dans la fourchette de prix de 2 500 $ à 2 700 $, ils doivent encore faire face à un groupe massif de résistances dans la zone de valeur de 3 150 $ à 3 300 $. Le point de contrôle du volume 2022, le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B), le retracement de Fibonacci de 38,2 % et la ligne de tendance inférieure d’un drapeau baissier antérieur existent dans cette fourchette de prix de 3 150 $ à 3 300 $.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Une cassure réussie au-dessus de 3 300 $ générerait rapidement un mouvement pour retester 4 000 $.

Les haussiers et les baissiers voudront surveiller toute clôture quotidienne en dessous du retracement de Fibonacci de 61,8% à 2 500, car cela signalerait une vente très probable pour retester le plus bas de 2022 près de 2 100 $.

Le prix XRP présente une opportunité d’achat avant d’atteindre 1,00 $

Le prix du XRP a déclenché une hypothétique entrée longue le 11 février, mais est tombé en dessous de ce niveau au cours des quatre derniers jours de bourse. Cependant, cette configuration commerciale antérieure est toujours valable et offre une opportunité aux traders qui l’ont manquée de profiter de cette configuration.

L’opportunité théorique longue pour le prix XRP était un ordre d’achat stop à l’inversion à trois cases, qui a déclenché 0,84 $. Cette longue entrée théorique est toujours valable car le XRP se négocie actuellement à près de 0,81 $. Le stop loss est à 0,78 $, avec un objectif de profit à 1,58 $. La prise de bénéfices se produira probablement avant l’objectif de bénéfice projeté, près d’une ancienne ligne de tendance subjective dominante (ligne diagonale noire) autour de la zone de valeur de 1,15 $.

Du point de vue d’Ichimoku, le prix XRP est désormais positionné pour une configuration idéale de cassure haussière d’Ichimoku. Les deux dernières occasions où la configuration Ideal Bullish Ichimoku Breakout s’est produite ont entraîné un gain de 71 % (entre le 9 août 2021 et le 6 septembre 2021) et un gain de 273 % (du 20 mars 2021 au 14 avril 2021). Si les traders peuvent réaliser une clôture XRP quotidienne au-dessus du retracement de Fibonacci de 38,2 % à 0,84 $, la route vers 1,00 $ est tout sauf une affaire conclue.

XRP/USD $0.02/3-box Reversal Point and Figure Chart

Des risques baissiers subsistent toutefois. Une clôture quotidienne en dessous du Kijun-Sen à 0,73 $ ou moins indiquerait probablement une reprise du marché baissier antérieur pour le XRP et confirmerait un piège haussier massif. Les mouvements dépassant le niveau de 0,50 $ seraient presque une conclusion perdue.