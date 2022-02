Le prix du Dogecoin et du Shiba Inu grimpe alors que les baleines de Binance Smart Chain accumulent des pièces meme | Cryptomonnaie

Les grands investisseurs de portefeuille sur la chaîne intelligente Binance continuent de ramasser des pièces de mème sur le thème de Shiba-Inu.

Dogecoin est la quatrième plus grande réserve de baleines de la Binance Smart Chain, tandis que Shiba Inu est la neuvième.

Les analystes prédisent une hausse du prix du Shiba Inu alors que les traders font preuve de force et ciblent 0,000050 $.

Les baleines de la Binance Smart Chain ont constamment ramassé du Dogecoin et du Shiba Inu lors des récents bains de sang. L’accumulation a fait grimper le prix des pièces de mème sur le thème Shiba-Inu.

Crypto-monnaies sur le thème Shiba-Inu accumulées par les baleines

La plate-forme de renseignement sur les données crypto WhaleStats a révélé que les 1000 principaux portefeuilles du réseau Binance Smart Chain avaient accumulé Dogecoin et Shiba Inu. Le portefeuille de Whales comprend des pièces de monnaie sur le thème Bitcoin, Ethereum et Shiba-Inu.

Le plus grand portefeuille de baleines Binance Smart Chain (BSC) est Bitcoin, suivi d’Ethereum, Matic et Dogecoin. Les 1000 plus grosses baleines du BSC détiennent 46 millions de dollars en Dogecoin. Les grands investisseurs de portefeuille détiennent 26 millions de dollars en Dogecoin-killer Shiba Inu.

Guy, analyste en chef de la crypto-monnaie de la chaîne YouTube Coin Bureau, a révélé dans sa dernière vidéo qu’il pensait que le prix du Shiba Inu pourrait entrer dans un rallye, envisageant une hausse de 50% avec l’incursion de la pièce meme dans le métaverse.

Guy a dit,

Shiba Inu semble créer son propre monde métaverse […] SHIB semble toujours être en hibernation, mais si cette tasse et cette poignée se déroulent au quotidien, nous pourrions voir une pompe à 50 % dans un proche avenir.

La dernière mise à jour de WhaleStat a révélé un pic d’afflux de capitaux chez Shiba Inu. L’afflux de la pièce meme a augmenté de 850%.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit une hausse des prix du Shiba Inu alors que les grands investisseurs de portefeuille font preuve de force. Les analystes ont fixé un objectif de 0,000050 $ pour le prix du Shiba Inu.