Rallye de secours Fantom réglé pour 70% de l’ajustement de la valeur | Cryptomonnaie

Fantom franchit le niveau de 50% de Fibonacci dans un solide rallye de soulagement.

À mesure que les vents arrière montent, attendez-vous à voir plus de soulèvement dans les jours et peut-être les semaines à venir.

Le rallye global peut entraîner un test de 3,20 $, rapportant environ 70 % des gains.

L’action sur les prix de Fantom (FTM) n’est pas différente des autres crypto-monnaies aujourd’hui, avec des traders sortant des portes sur une vague de nouvelles positives en provenance de Moscou alors que les troupes reçoivent l’ordre de se retirer et de mettre fin à leurs exercices près de la frontière ukrainienne. Alors que les marchés poussent un soupir de soulagement, les crypto-monnaies sont également tirées vers le haut dans le cadre joyeux. Dans le processus, les traders gagnent du terrain et de la traction et semblent prêts à commencer le plus grand rallye haussier pour 2022.

Cela pourrait être le plus grand rassemblement de traders de 2022 à Fantom

L’action des prix Fantom voit quelques niveaux critiques à court terme brisés, tels que le plus bas de cette semaine et le niveau de 50% de Fibonacci à 2,00 $. Avec cette décision, davantage de traders et d’investisseurs rejoignent le large rallye de secours et tentent d’en faire partie au cours de la première heure de ce qui semble être un vent favorable qui pourrait persister pendant quelques jours, voire des semaines, d’ailleurs. Cela dit, il est bon d’avoir un plan de trading et certains niveaux de profit critiques déjà marqués pour une prise de profit potentielle, car le rallye pourrait récolter environ 70% de gains solides.

Le premier objectif des traders FTM est de 2,40 $, coïncidant avec la moyenne mobile simple sur 55 jours, le pivot mensuel et le niveau de Fibonacci de 61,8 %. Attendez-vous certainement à voir un court fondu avec des prises de bénéfices, car les haussiers chercheront à réserver environ ⅓ de leurs bénéfices. Tant que les vents favorables actuels persistent, attendez-vous à une nouvelle poursuite vers 3,00 $ avec le niveau de Fibonacci de 78,6% et le niveau de résistance mensuel R1 juste quelques ticks au-dessus comme niveau où une autre partie des bénéfices peut être réservée, tout en gardant les fonds restants dans le commerce au moins au test ou à la cassure possible de la ligne de tendance descendante rouge à environ 3 200 $.

Graphique journalier FTM/USD

L’environnement actuel pourrait se révéler fragile en cas de commentaires plus bellicistes de la part de la FED, par exemple s’ils prévoyaient un resserrement monétaire plus important que celui déjà annoncé. Cela effrayerait les investisseurs et entraînerait des sorties de fonds des crypto-monnaies. Attendez-vous à ce que l’action des prix Fantom revienne à des niveaux de soutien à 1,80 $ avec la moyenne mobile simple sur 200 jours sur ces nouvelles, ainsi que la ligne de tendance ascendante verte – les deux travaillant en tandem pour maintenir la tendance haussière à long terme sous contrôle avec des plus bas plus élevés dans l’ensemble.