Le prix du bac à sable est fixé pour une évasion alors que les traders ciblent des fruits à portée de main | Cryptomonnaie

Depuis décembre, le bac à sable tente de briser la tendance à la baisse.

Alors que les traders tentent de percer, attendez-vous à ce que des bénéfices soient enregistrés car certaines cibles se trouvent à proximité.

Une fois au-dessus de 4,72 $, attendez-vous à ce que 5,00 $ et 6,00 $ soient les cibles suivantes dans le rallye de secours.

L’action des prix Sandbox (SAND) surfe sur une vague de soulagement ce matin alors que les tensions entre la Russie et l’Occident commencent à s’atténuer sur des nouvelles positives. Avec cela, les investisseurs se sont effondrés pour revenir dans les crypto-monnaies, et le prix Sandbox devrait briser la ligne de tendance descendante rouge à plus long terme et la tendance à la baisse depuis décembre de l’année dernière. Certains fruits à portée de main seront ciblés dans la percée et pourraient inciter suffisamment les traders à enregistrer des bénéfices partiels et à viser l’objectif ultime de 6,00 $, détenant 47% des gains.

Les traders Sandbox devraient gagner 47% dans le rallye de secours

L’action des prix du bac à sable martèle à nouveau la ligne de tendance descendante rouge qui provient de décembre de l’année dernière et qui dicte la tendance à la baisse depuis. La poussée renouvelée vient des vents favorables qui ont émergé du jour au lendemain sur des nouvelles positives concernant la désescalade de la situation entre la Russie et l’Ukraine. Alors que le décor est planté pour un solide rallye de secours, attendez-vous à voir d’excellents rendements, en commençant par de beaux bénéfices à proximité comme un bon début.

Les traders SAND auront les yeux rivés sur 4,72 $ avec la moyenne mobile simple sur 55 jours et un niveau pivot global s’alignant autour de la même zone. Bien que ce niveau ne soit pas loin de la ligne de tendance descendante rouge, il rapportera tout de même environ 16% de gains intrajournaliers. Les haussiers auront une bonne incitation à enregistrer des bénéfices à mi-chemin, mais resteront dans le commerce avec des bénéfices plus considérables réalisés lorsque le prix augmentera vers 5,00 $ et 6,00 $ – les prochains objectifs du rallye de secours de cette semaine. Le commerce a un excellent rapport risque-rendement et est le plus viable à mesure que nous avançons.

Graphique journalier SAND/USD

Si le chancelier allemand Scholz sortait des commentaires négatifs et intensifiait la rhétorique d’une escalade à grande échelle des tensions, attendez-vous à une réaction instinctive avec un rejet ferme ou une fausse rupture de la ligne de tendance descendante rouge, piégeant les traders et les poussant hors de leurs positions alors que l’action des prix SAND s’effondre vers 3,50 $. À partir de là, une autre jambe plus basse pourrait suivre vers 3,00 $, le SMA de 200 jours atteignant environ 2,85 $ et jouant son rôle en tant qu’élément de soutien dans la conviction qu’une reprise est encore possible. Si le SMA de 200 jours ne fait pas le poids face à la pression à la baisse, attendez-vous à une pause et à une nouvelle poussée vers 2,50 $ ou 2,00 $.