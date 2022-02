Crypto.com Coin est prêt pour une cassure haussière alors que les tensions géopolitiques s’atténuent | Cryptomonnaie

Crypto.com Coin livre une bougie haussière sur la désescalade par la Russie.

Les haussiers CRO peuvent pousser l’action des prix à la hausse avec près de 13% en intrajournalier.

Attendez-vous à une continuation si davantage de gros titres alimentent la rhétorique de désescalade, détenant 32% des gains.

Crypto.com Coin (CRO) connaît une solide hausse haussière après ce qui a encore été une séance de négociation très agitée hier avec des marchés partout. Le thème principal au premier plan reste la situation géopolitique avec la Russie et l’Ukraine, bien que cela devrait se calmer selon les informations selon lesquelles la Russie retirerait certaines troupes après des exercices militaires ce matin. Ce vent favorable ajoute à l’ambiance positive actuellement présente sur les marchés et pourrait déclencher une remontée vers 0,62 $ en quelques jours seulement.

Les traders CRO peuvent commencer à rêver d’environ 32% de gains dans un rallye de secours

Crypto.com Coin avait l’air lourd hier alors que le Nasdaq et plusieurs autres indices étaient en retrait lors d’une séance de négociation très agitée marquée par des gros titres sur la situation entre l’Ukraine et la Russie. Les tensions semblent s’être un peu apaisées ce matin, avec un rassemblement de secours suite à l’annonce de l’ordre de retour des troupes russes dans les camps de base, après plusieurs exercices militaires approfondis près de la frontière ukrainienne. La reprise a placé les indices dans le vert à tous les niveaux, provoquant des sorties de paradis et des crypto-monnaies pour voir des gains.

Attendez-vous à ce que ce rallye de soulagement totalise un gain possible de 13% en cours de journée, car les haussiers utilisent la ligne de tendance ascendante verte comme rampe de lancement. Cette ligne de tendance est maintenant confirmée et a montré son importance avec trois tests solides. La cassure au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours à 0,48 $ est un excellent indicateur de la dynamique haussière et il est bon d’avoir marqué comme niveau pour tout soutien ultérieur de la prise de bénéfices. Mais le rallye global pourrait atteindre 0,53 $ ou le niveau de 61,8% de Fibonacci plus tard dans la séance de négociation, une fois qu’il est prévu que le chancelier allemand Scholz apportera des remarques positives à la table après sa réunion bilatérale avec Poutine en Russie plus tard dans la journée. Le rallye de secours pourrait même se poursuivre tout au long de la semaine sur des nouvelles plus désamorçantes, dépassant 0,62 $, avec 32 % de gains au compteur.

Graphique journalier CRO/USD

Dans le cas où certains titres négatifs émergeraient parce qu’il y a effectivement des mouvements tactiques qui pourraient ramener les tensions et aggraver la situation, attendez-vous à un nouveau test et à une cassure de la ligne de tendance ascendante verte avec un retour à 0,45 $ au niveau du pivot mensuel. Si des signes apparaissent même d’une éventuelle guerre, attendez-vous à une forte percée de 0,42 $, soit le niveau de 76,4 % de Fibonacci, dans une chute brutale vers 0,31 $ et le support mensuel S1 à quelques centimes en dessous comme coussin de sécurité pour s’abstenir d’un prix plein. effondrer. Ce mouvement aura représenté une baisse de 34% de l’action des prix.