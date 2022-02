Le ministère russe veut légaliser l’exploitation minière de Bitcoin dans des domaines spécifiques | Cryptomonnaie

Alors que le gouvernement russe continue d’élaborer un régime de réglementation pour les actifs numériques, un ministère fédéral a fait une autre proposition concernant l’industrie de la crypto-extraction.

Le ministère russe du Développement économique a donné son feu vert au concept de réglementation de la crypto-extraction dans le pays, proposant d’autoriser les opérations minières dans les zones présentant un « excédent durable de production d’électricité », a rapporté mardi l’agence de presse locale Izvestia.

Dans le cadre de la proposition, le ministère a suggéré d’introduire des frais moins élevés pour la mise en place de fermes minières et de centres de données dans des zones spécifiques de la Russie, ainsi que d’offrir des tarifs énergétiques réduits pour ces installations.

Le ministère souhaite également établir une limite d’utilisation de l’énergie pour l’exploitation minière par les particuliers, proposant apparemment d’introduire des tarifs énergétiques plus élevés pour des dépenses énergétiques accrues. L’autorité doit encore déterminer un montant seuil pour cela, note le rapport.

Selon le ministère, les nouvelles règles proposées élimineraient les risques d’alimentation électrique insuffisante pour les logements, les équipements sociaux et les infrastructures dans d’autres régions du pays.

En outre, le ministère aurait proposé de reconnaître l’extraction de cryptomonnaies comme une activité commerciale et d’introduire des taxes sur les bénéfices réalisés grâce à l’extraction de cryptomonnaies.

Le ministère n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph. Cet article sera mis à jour en attendant de nouvelles informations.

La dernière proposition intervient au milieu de l’incertitude persistante concernant la réglementation de la cryptomonnaie en Russie, différentes parties du gouvernement se disputant toujours sur la manière de réglementer Bitcoin (BTC).

Comme indiqué précédemment, le ministère russe des Finances a plaidé pour la réglementation de l’industrie de la cryptomonnaie, tandis que la banque centrale russe a insisté de manière agressive pour interdire les transactions crypto, invoquant les risques de protection des investisseurs. Alors que le gouvernement approuvait officiellement le concept de réglementation de la cryptomonnaie le 8 février, la gouverneure de la Banque de Russie, Elvira Nabiullina, a déclaré par la suite que la banque ne soutenait pas la décision de l’État et continuerait de s’opposer à l’adoption de la cryptomonnaie en Russie.

Le gouvernement et la banque centrale auraient prévu de présenter un projet de loi conjoint sur la réglementation de la cryptomonnaie d’ici ce vendredi.

Certaines grandes institutions financières soutenues par l’État en Russie ont récemment soutenu l’idée de réglementer la cryptomonnaie dans le pays. Anatoly Popov, vice-président du conseil d’administration du géant bancaire russe Sber, aurait exprimé le soutien de l’entreprise à la réglementation de l’industrie plutôt qu’à son interdiction.

« Notre position coïncide avec la position du gouvernement selon laquelle les crypto-monnaies doivent être réglementées et non interdites. Une réglementation efficace est nécessaire pour permettre aux citoyens et aux organisations d’acquérir légalement des crypto-monnaies, en tenant compte des mécanismes AML et de la fiscalité », a-t-il déclaré.