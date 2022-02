Le prix d’Axie Infinity poursuit sa tendance à la hausse alors qu’Origin promet des Axies gratuits aux joueurs | Cryptomonnaie

Les développeurs d’Axie Infinity ont dévoilé Origin, une toute nouvelle expérience de combat qui offre trois Axies gratuits aux joueurs.

Selon la dernière annonce, la version de test Alpha d’Origin pourrait arriver sur les marchés d’ici la fin mars 2022.

Les analystes ont des perspectives optimistes pour le prix d’Axie Infinity.

La dernière mise à jour d’Axie Infinity pour rendre l’économie du jeu plus inclusive offre des Axies gratuits aux joueurs. La version Origin est très attendue pour sa vaste expérience d’intégration et l’ouverture du jeu métaverse aux joueurs grand public.

Le prix d’Axie Infinity grimpe après l’annonce du lancement d’Origin

La nouvelle version d’Axie Infinity promet aux utilisateurs une toute nouvelle interface, des effets spéciaux et des Axies de démarrage gratuits pour recruter famille et amis dans la communauté. Sky Mavis, les développeurs d’Axie Infinity, souhaitent ouvrir le jeu play-to-earn à un public plus large.

La version n’est pas encore finalisée et la sortie du jeu sera terminée avant la fin du premier trimestre 2022. La fenêtre de lancement Alpha offrirait aux développeurs la possibilité d’affiner le jeu avant la sortie de la version finale. Origin n’offrirait pas de récompenses SLP ou AXS dans la phase Alpha ; De plus, un lancement officiel réinitialiserait tous les progrès et toutes les ressources des formateurs.

La saison 0 suivrait de près la phase alpha, mettant en œuvre les commentaires de la fenêtre de test jusqu’à la version finale. Les revenus de SLP passeraient de Battles v2 à Origin. Battles v2 se déroulerait parallèlement à la saison 0 et s’arrêterait une fois la transition terminée.

Les partisans pensent que le lancement d’Origin pourrait agir comme un catalyseur positif pour le prix d’Axie Infinity. Le jeton de jeu métaverse a commencé une hausse des prix en affichant des gains de 4 %. Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix d’Axie Infinity et ont noté que la chute du jeton de jeu en dessous de 55 $ indique qu’il se trouve dans un marché baissier.

Les analystes affirment que le niveau composite, considéré comme un signe précoce d’un tournant de tendance, a atteint de nouveaux plus bas historiques pendant des semaines consécutives. Cet indicateur implique que le prix d’Axie Infinity pourrait se retourner et entrer dans un rallye.