Le marché de la crypto accumule le BTC, mais manque de catalyseur pour une montée explosive – Top des perdants DeFi | Cryptomonnaie

Au moment d’écrire ces lignes, BTC reste à près de 39% de son sommet de novembre, et nous n’avons vu aucun catalyseur de croissance pour le propulser vers un nouveau record historique.

Les marchés des crypto-monnaies ont généralement connu une période difficile, l’appétit pour les actifs à risque ayant diminué, dans un contexte d’inflation élevée, de position de plus en plus belliciste de la Réserve fédérale et de tensions croissantes entre les grandes puissances mondiales.

Les plus gros portefeuilles Bitcoin accumulent des BTC

Cependant, certains signes indiquent que le marché est dans une phase d’accumulation. Les investisseurs institutionnels continuent d’acheter du Bitcoin. Ceci est confirmé par l’historique récent des transactions pour les deux plus grands portefeuilles Bitcoin.

Source : BitInfoCharts

De plus, l’activité de l’USD Tether, souvent considérée comme un indicateur fiable de l’évolution des prix du Bitcoin, indique une course haussière du BTC. Le nombre d’adresses actives quotidiennes sur le réseau Tether est tombé à son plus bas niveau en deux ans.

Source : Messari.io

Il est historiquement arrivé qu’une baisse des transactions en pièces stables se produise parallèlement à une hausse des prix du Bitcoin.

Ne laissez donc pas la consolidation latérale vous faire croire qu’il s’agit d’un marché baissier. Il y a un rassemblement au coin de la rue.

La croissance du BTC est-elle sur le point de démarrer ?

Ce dont nous avons besoin, c’est d’un catalyseur pour stimuler la croissance. Et il existe des rapports qui pourraient en servir un.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, qui gère 10 000 milliards de dollars d’actifs pour des investisseurs institutionnels, jette son dévolu sur le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies.

Les clients de BlackRock, y compris les régimes de retraite publics, les fonds de dotation et les fonds souverains, pourront échanger des crypto-monnaies via sa plateforme de gestion des investissements.

Selon les analystes du Wells Fargo Investment Institute (WFII), les crypto-monnaies ont suivi un schéma d’adoption similaire à d’autres nouvelles technologies avancées, telles qu’Internet. Ils pensent que les crypto-monnaies peuvent être proches d’un point d’inflexion d’adoption, similaire à Internet du milieu à la fin des années 1990 et c’est pourquoi il s’agit d’un investissement rentable.

Source : rapport « Understanding Cryptocurrency » du Wells Fargo Investment Institute

« Le graphique met en évidence les voies d’adoption de certaines technologies – nouvelles pour l’époque – par les ménages américains. Les lignes ascendantes indiquent un pourcentage croissant de ménages américains utilisant ces technologies. L’adoption a généralement commencé lentement, a atteint un point d’inflexion, puis s’est fortement accélérée. Par exemple, Internet a été inventé en 1983, mais en 1995, seuls 14 % des Américains (et moins de 1 % du monde) l’utilisaient. Fait intéressant, ces pourcentages d’adoption sont similaires à ce que nous voyons aujourd’hui avec les crypto-monnaies. Treize pour cent des Américains ont acheté ou échangé des crypto-monnaies au cours des 12 derniers mois, selon une récente enquête de l’Université de Chicago. Et environ 3% du monde utilise des crypto-monnaies, selon Crypto.com », indique le rapport.

Dans l’ensemble, le marché des crypto-monnaies est entré en mode de récupération, se maintenant au-delà du niveau de résistance de 40 000 $. Bitcoin continuera de s’inspirer de ce qui se passe à Wall Street, il est donc crucial de suivre les marchés boursiers car les marchés sont si étroitement corrélés.

Les pièces DeFi les moins performantes : volatilité ou signe d’échec ?

La communauté crypto est habituée à la volatilité, mais en même temps, le grand marché de la crypto-monnaie est jonché de « deadcoins » – des jetons qui ont échoué et ont cessé d’exister. Nous devons prêter attention non seulement aux gagnants, mais aussi aux perdants, en filtrant les drapeaux rouges d’une pièce du simple bruit de volatilité.

Jeton de réseau Synthetix (SNX)

Synthetix est une plateforme de trading de produits dérivés qui fournit un accès en chaîne aux actifs crypto et non crypto. Le protocole utilise la blockchain Ethereum pour offrir aux utilisateurs un accès à des actifs synthétiques (synthés). Un actif synthétique est essentiellement un dérivé symbolique qui imite la valeur et fournit des rendements sur les actifs sous-jacents sans nécessiter de détention directe.

Se négociant actuellement à 4,53 $, SNX a plongé de plus de 84 % par rapport à son sommet historique de 28,53 $ le 14 février 2021. Au cours des dernières 24 heures, il a perdu 5,2 % et affiché une perte hebdomadaire de 24,1 %.

Source : CoinGecko

Les prédictions de prix pour les jetons de réseau Synthetix prévoient principalement une baisse jusqu’à 2,307 $ d’ici la fin de 2022.

Néanmoins, les actifs synthétiques en tant que classe sont assez prometteurs à long terme. La tokenisation des actifs physiques semble être l’une de leurs caractéristiques les plus intéressantes. Imaginez acheter un jeton qui suit le S&P 500, puis utiliser ce jeton comme garantie dans d’autres projets DeFi. Il pourrait être étendu aux indices boursiers, aux matières premières ou aux titres de créance.

Maintenant, regardons ce dernier point – ça devient vraiment excitant ici. Le jour n’est pas loin où nous pourrons négocier via des actifs synthétiques des instruments exotiques comme les marchés de la culture pop, les marchés des mèmes, les marchés des jetons personnels, etc. Étant donné que tout actif peut être converti en une version synthétique et mis sur une blockchain, le marché implicite la taille est conséquente.

Pays des merveilles (TEMPS)

Plusieurs jetons associés au développeur du marché monétaire Wonderland, y compris TIME, ont plongé fin janvier après que le co-fondateur pseudonyme de Wonderland se soit révélé être Michael Patryn, l’un des co-fondateurs de l’échec de l’échange de crypto QuadrigaCX. Patryn a cofondé l’échange de crypto-monnaie avec Gerard Cotten en 2013 qui a atteint son apogée en 2018 avec plus de 2 milliards de dollars de volume de transactions. Cependant, Cotten est décédé tragiquement, emportant avec lui les clés de portefeuilles pour près de 190 millions de dollars de crypto-monnaie.

Des théories du complot ont rapidement circulé sur les circonstances entourant la mort de Cotten. De plus, certaines enquêtes à l’époque ont révélé que Patryn était en fait un Omar Dhanani, un criminel reconnu coupable d’escroqueries à la carte de crédit et d’usurpation d’identité.

La vente de TIME a été déclenchée par la fureur de la communauté crypto au sens large, car un escroc condamné a continué à détenir les clés d’un trésor d’une valeur de centaines de millions de dollars.

TIME se négocie actuellement à 321,34 $, soit 96,8 % de son ATH de 10 063,72 $ fixé en novembre 2021. Après avoir examiné tous les facteurs à l’origine de ce projet, il serait prudent de ne pas y investir.

Source : CoinGecko

assurer DeFi (SURE)

Il est facile de deviner d’après le nom qu’Insure DeFi est utilisé pour assurer votre portefeuille de crypto en achetant des jetons SURE avec des fiat et d’autres crypto-monnaies.

Les primes d’assurance sont basées sur un modèle de tarification dynamique qui utilise Chainlink pour répartir les risques de propriété crypto sur un pool de liquidités. À tout moment, le montant du capital requis pour couvrir les risques est déterminé par le prix du marché de SURE.

Source : CoinGecko

SURE a perdu 21 % d’une semaine sur l’autre et plus de 30 % sur une base mensuelle. Cependant, comme il est toujours en hausse de 68 % par an, il semble que nous ne assistions qu’à une pure volatilité.

Cependant, l’utilisation de solutions d’assurance pour l’espace crypto afin de stabiliser et de protéger les portefeuilles crypto serait un bon investissement à long terme dans un contexte de peur croissante des pertes crypto.