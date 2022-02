Le prix AVAX peut gagner 20% si les traders Avalanche peuvent surmonter cet obstacle | Cryptomonnaie

Le prix AVAX a le potentiel de remonter de 20% s’il peut franchir la barrière de résistance de 84,87 $.

Un retracement mineur semble probable avant que les haussiers de l’Avalanche ne franchissent la barre des 84,87 $.

Une ventilation du niveau de support de 76,16 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix d’AVAX s’est consolidé en dessous d’un obstacle crucial pendant environ trois jours. Bien que les traders Avalanche tentent actuellement de franchir cette barrière, un retracement haussier pourrait être nécessaire pour terminer le travail.

Le prix AVAX a besoin de la bonne poussée

Le prix d’AVAX a chuté de 19 % alors qu’il traversait les niveaux de support de 84,87 $ et 79,06 $, les transformant en barrières de résistance. Cette baisse a atteint un creux de 76,16 $, puis a fait demi-tour qui a depuis surmonté l’obstacle de 79,06 $ et se dirige vers le prochain niveau de résistance.

La suppression de ce blocus est cruciale pour que les traders Avalanche ouvrent la voie à une course au plafond de 96,24 $ et collectent la liquidité d’arrêt d’achat qui se trouve au-dessus. Ce mouvement constituerait une ascension de 14% par rapport à la position actuelle.

Dans certains cas, le rallye pourrait s’étendre à 103,28 $, où le prix AVAX établira probablement un sommet local, ce qui représente un gain de 21 %.

Bien que le scénario ci-dessus soit simple, une perspective alternative pourrait voir le prix AVAX baisser, permettant aux haussiers de récupérer leur élan avant de courir à l’obstacle de 84,87 $.

Graphique AVAX/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix AVAX ne parvient pas à se remettre de ce retracement, il rencontrera le niveau de support de 79,06 $, où les acheteurs peuvent tenter un retour. Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 76,16 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Ce développement pourrait être la clé pour déclencher une baisse à 74 $, où les acheteurs mis à l’écart pourraient sauver l’altcoin en chute libre.