Les investisseurs en crypto couvrent les risques avant la hausse des taux de mars | Cryptomonnaie

L’analyse des données en chaîne de Glassnode montre que les investisseurs de Bitcoin couvrent les risques afin de rester protégés contre les hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en mars.

La newsletter The Week On-Chain de Glassnode du 14 février indique que la tendance la plus significative du Bitcoin (BTC) à l’heure actuelle est la structure à terme plate jusqu’en mars. Cela est fortement attribué à « l’incertitude des investisseurs concernant l’impact économique plus large d’un dollar américain plus serré ».

La hausse des taux est déjà intégrée aux marchés au comptant, selon le contributeur de Cointelegraph Michaël van de Poppe, mais l’effet à plus long terme qu’elle aura n’est toujours pas clair. En conséquence, Glassnode a observé que les investisseurs prennent des mesures pour se protéger du risque de baisse potentiellement faible.

« Il semble que les investisseurs se désendettent et utilisent les marchés des dérivés pour se couvrir contre les risques et acheter une protection contre les baisses, avec un œil attentif sur les hausses de taux de la Fed attendues en mars. »

Bien que les données montrent clairement une zone plate objective sur la courbe de la structure des termes des contrats à terme, elles suggèrent un peu plus subtilement que les investisseurs ne s’attendent pas à une cassure haussière significative jusqu’à la fin de 2022. La prime annualisée sur les contrats à terme n’est actuellement que de 6 %.

La prime annualisée est la valeur au-dessus d’un dollar qu’une personne paiera pour le risque d’un contrat à terme. Une prime plus élevée indique un appétit pour le risque plus élevé.

Une autre preuve du manque de confiance des investisseurs est le désendettement lent mais constant par la clôture volontaire des positions sur les contrats à terme. Une telle réduction des risques a entraîné ce que Glassnode considère comme une baisse de l’intérêt ouvert total sur les contrats à terme de 2% à 1,76% de la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie. Cette tendance fait allusion à une « préférence pour la protection, un effet de levier conservateur et une approche prudente des nuages ​​​​d’orage à l’horizon ».

L’associé directeur de Fundstrat, Tom Lee, convient qu’il y a des temps difficiles à venir pour les investissements traditionnels comme les obligations. Il a déclaré à CNBC le 14 février qu’en raison d’une inversion des taux d’intérêt, « pour les 10 prochaines années, vous êtes assuré de perdre de l’argent en possédant des obligations… c’est près de 60 000 milliards de dollars sur les 142 000 milliards de dollars ».

Cependant, Lee a noté que les 60 billions de dollars sont susceptibles d’être investis dans la crypto où les investisseurs peuvent continuer à gagner un rendement qui correspond ou peut même surpasser les rendements qu’ils ont obtenus des obligations. Il a dit:

« Je pense que ce qui est plus probable, c’est beaucoup de capital spéculatif provenant d’actions… cela va vraiment remonter à une rotation des obligations et cela finira par se déverser dans la crypto. »

Les sorties de change se poursuivent

Bien que les acteurs du marché se débarrassent clairement des risques avant la hausse des taux de la Fed, les sorties de bitcoins des bourses dépassent toujours largement les entrées. Au cours des trois dernières semaines, les sorties nettes ont atteint un taux de 42 900 BTC par mois. Il s’agit du taux de sortie le plus élevé depuis octobre dernier, le prix du BTC ayant atteint un nouveau record historique d’environ 69 000 dollars en novembre.

Les détenteurs à long terme de Bitcoin (ceux qui ont gardé leur Bitcoin inactif pendant au moins 156 jours) maintiennent un contrôle constant sur l’offre en circulation en détenant environ 13,34 millions de BTC. Depuis le sommet d’octobre 2021, les détenteurs à long terme n’ont renoncé qu’à 175 000 BTC, ce qui montre un soutien pour le récent creux de 33 000 $ et une demande pour plus de pièces.

Bitcoin est actuellement en hausse de 4,19% au cours des dernières 24 heures et se négocie à 43 552 $ selon Cointelegraph.