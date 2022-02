Le prix du litecoin laisse entrevoir un rallye de 27% alors que LTC forme une configuration haussière | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin forme une configuration inverse de la tête et des épaules, signalant une hausse de 27 %.

Bien que haussière, l’ascension est en proie à de multiples obstacles importants jusqu’à 167,05 $.

Une ventilation du niveau de support de 103,82 $ invalidera la thèse haussière pour LTC.

Le prix du litecoin a été sur les montagnes russes d’un voyage au cours du dernier mois environ. Bien que LTC ait perdu sa valeur marchande, il semble former un schéma de retournement haussier, suggérant une cassure prochaine.

Le prix du litecoin fait face à un moment décisif

L’action des prix du litecoin à partir du 24 décembre 2021 a formé un schéma inverse de la tête et des épaules. Cette formation technique contient deux dépressions oscillantes de profondeurs comparables connues sous le nom d’épaule et une vallée centrale qui plonge plus profondément que le reste connue sous le nom de tête.

La configuration prévoit une ascension de 27% à 75,70 $, déterminée en ajoutant la distance entre l’encolure et le point le plus bas de la tête au point de cassure. Étant donné que l’encolure est inclinée, une cassure peut être attendue à environ 137,43 $.

Bien que ces perspectives soient haussières, LTC sera confronté à plusieurs obstacles à 143,87 $, 153,38 $ et 167,05 $, qui constituent tous une menace importante pour la hausse.

Graphique LTC/USDT sur 4 heures

Le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 365 jours soutient les perspectives haussières. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté LTC au cours de l’année écoulée.

Étant donné que cet indice oscille à -25,90%, il indique qu’une majorité des détenteurs qui ont acheté des LTC au cours de la dernière année sont à perte, et c’est là que les détenteurs à long terme ont tendance à s’accumuler. Par conséquent, cette métrique fondamentale suggère que LTC est dans une zone d’opportunité et qu’un retournement semble probable.

SLD MVRV sur 365 jours

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock ajoute encore plus de crédibilité à la perspective technique, ce qui montre que la barrière de résistance immédiate est relativement faible. De plus, cet indice en chaîne montre également que la hausse pourrait être plafonnée à 144,05 $, où environ 600 220 adresses qui ont acheté près de 10,91 millions de LTC sont «hors de l’argent».

Par conséquent, un pic à court terme de la pression d’achat est susceptible d’aboutir à une impasse, car les détenteurs de ce domaine chercheront probablement à atteindre le seuil de rentabilité.

SLD GIOM

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Litecoin, une répartition de la zone de demande sur 3 jours, allant de 103,82 $ à 124,06 $, créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière. Dans un tel cas, LTC pourrait glisser plus bas et former une base autour du niveau de support de 93,96 $.