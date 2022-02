Les pièces meme ont-elles trouvé leurs niveaux de support jusqu’à présent ? | Cryptomonnaie

La nouvelle semaine a commencé avec un sentiment neutre sur le marché, car certaines pièces se négocient dans la zone verte tandis que d’autres restent dans le rouge.

Graphique BTC/USD par TradingView

BTC/USD

Au cours du week-end, les acheteurs ont tenté de repousser le prix du Bitcoin (BTC) au-dessus de l’EMA55 de deux heures mais n’ont pas pu surmonter la résistance du niveau de prix moyen.

Graphique BTC/USD par TradingView

À la fin de la semaine, la paire est retombée en dessous de 42 450 $ et le prix du BTC a testé la ligne indicatrice du point de contrôle (POC) (41 650 $).

Si la ligne POC ne maintient pas le prix pendant la consolidation à court terme, la baisse peut se poursuivre jusqu’au niveau psychologique de 40 000 $. Si les haussiers trouvent un soutien, ils pourraient essayer de reprendre pied au-dessus de la moyenne mobile EMA55.

Bitcoin se négocie à 42 503 $ au moment de la presse.

DOGE/USD

DOGE est le principal perdant aujourd’hui, en baisse de plus de 5% depuis hier.

Graphique DOGE/USD par TradingView

Malgré la chute, le prix de la pièce meme se situe près du niveau de résistance à 0,1506 $. Ainsi, le volume des transactions d’achat augmente, confirmant la puissance des traders.

Si la bougie quotidienne se fixe autour de la zone de 0,15 $, il y a de fortes chances de voir la cassure dans les prochains jours.

DOGE se négocie à 0,1461 $ au moment de la presse.

SHIB/USD

SHIB surperforme DOGE, cependant, il est également sous la pression des baissiers, en baisse de 4%.

Graphique SHIB/USD par Trading View

Malgré la chute, SHIB continue de négocier dans le canal entre la zone la plus liquide, qui sert de résistance, et le support à 0,00002537 $. Si les acheteurs peuvent prendre l’initiative et amener le taux à 0,000031 $, le prix peut casser la résistance et passer à 0,000040 $ jusqu’à la fin de la semaine.

SHIB se négocie à 0,000030 $ au moment de mettre sous presse.