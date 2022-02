Chingari intègre un jeton natif pour faire progresser les réseaux sociaux Web3 | Cryptomonnaie

Le réseau social indien de 100 millions d’utilisateurs a déployé avec succès un réseau de test bêta du jeton $ GARI auprès de 500 membres de la communauté dédiés en décembre 2021 en préparation de la sortie du réseau principal de cette semaine.

La plate-forme indienne de réseautage social Chingari a annoncé son ambition de révolutionner l’expérience de son économie de créateurs de 100 millions d’utilisateurs grâce à l’intégration de l’actif numérique natif, $GARI, et du portefeuille de crypto-monnaie qui l’accompagne via la blockchain Solana.

Traduisant le mot « Spark » dans les langues ourdou et hindi – une image de marque visiblement cohérente avec son icône de flamme – l’interface utilisateur de Chingari établit souvent des parallèles avec les services de divertissement occidentaux populaires TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts, pour son accent principal sur les courts -contenu vidéo chronométré et accessible à l’infini.

Lancée en 2018, la plateforme a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années, rassemblant plus de 35 millions d’utilisateurs actifs par mois pour devenir l’application mobile la plus populaire du pays sur le Google Play Store. Comme dans le cas de TikTok, les créateurs sont vénérés pour leur divertissement sur un éventail de sujets tels que la synchronisation labiale, la danse du ventre, les sketches comiques et les conseils de mode, entre autres.

Depuis avril 2021, Chingari a obtenu des capitaux grâce à de nombreuses augmentations de capital, y compris un tour de table de 13 millions de dollars le 1er avril, une série A de 19 millions de dollars dirigée par Galaxy Digital et Republic Crypto le 8 octobre et une offre initiale de pièces de 40 millions de dollars le 4 novembre. conclu par une continuation de série A de 13,37 millions de dollars le 17 janvier de cette année.

Cointelegraph a contacté un porte-parole de Chingari pour un aperçu exclusif des attentes de la plate-forme quant à la manière dont le jeton $ GARI améliorera l’expérience existante pour les créateurs et les fans.

Le membre de l’équipe a noté que GARI, un actif de la bibliothèque de programmes Solana (SPL), sera utilisé pour « se connecter et effectuer des transactions avec leurs contreparties, placer des votes de gouvernance et catalyser l’engagement de la plate-forme et la croissance de la base d’utilisateurs », avant de décrire :

L’objectif est de donner aux créateurs et aux téléspectateurs de l’application Chingari des outils technologiques leur permettant d’interagir directement les uns avec les autres et de permettre à tous les utilisateurs de l’application Chingari de participer à la direction à long terme de l’économie sociale ayant un impact sur le jeton GARI.

En outre, ils ont révélé de futurs projets de lancement d’un marché NFT dans lequel « les créateurs pourront créer leurs vidéos, les vendre en tant que NFT et gagner GARI ».

Suite aux inquiétudes nationales concernant les intentions réglementaires du Securities and Exchange Board of India (SEBI) à l’égard des actifs numériques, un projet de loi sur les infrastructures vu par le média local NDTV suggère que le gouvernement se prépare à imposer un cadre réglementaire pour les actifs numériques, et non une interdiction pure et simple.

Parallèlement à cela, le gouvernement indien a adopté une position ferme pour dénoncer l’acceptation des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum comme instruments ayant cours légal, mais plutôt pour poursuivre la viabilité d’une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) soutenue par le gouvernement, la roupie numérique. .

Plus tard dans notre conversation, les représentants de Chingari ont révélé les mécanismes dans lesquels l’actif $ GARI servira de gage de gouvernance pour favoriser une véritable décentralisation sur la plate-forme, déclarant :

Nous sommes construits sur Web3, et Web3 DAO fonctionne sur les décisions de la communauté. Les détenteurs de $Gari pourront miser et gagner du rendement ainsi que voter sur des propositions pour décider de l’orientation future de la plateforme.

Le prix du jeton GARI a fluctué dans une zone comprise entre 0,252 $ et 0,685 $ au cours des deux dernières semaines. Après l’obtention du statut commercial la semaine dernière sur un certain nombre d’échanges importants, notamment FTX, Kucoin et Huobi, entre autres, l’actif cherche maintenant à établir un niveau de stabilité autour de la barre des 0,51 $ au moment de la rédaction.

Après un dialogue curieux sur le potentiel d’un airdrop symbolique pour des groupes tels que les premiers utilisateurs, les meilleurs créateurs ou peut-être les 500 membres de la communauté qui ont participé aux tests bêta, l’équipe Chingari a révélé à Cointelegraph :