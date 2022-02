Vice-gouverneur de la RBI : Interdire la crypto « le choix le plus conseillé » | Cryptomonnaie

Rabi Sankar a adopté une position ferme contre la crypto-monnaie, citant un « effet déstabilisateur » qu’elle pourrait avoir sur la monnaie fiduciaire du pays.

T. Rabi Sankar de la Reserve Bank of India a comparé la crypto-monnaie aux schémas de Ponzi et a déclaré que les interdire, et non les réglementer, serait le « choix le plus judicieux » pour le gouvernement indien.

Sankar, le sous-gouverneur de la RBI, a déclaré au public lors d’un discours liminaire le 14 février que « nous avons également vu que les crypto-monnaies ne se prêtent pas à la définition de monnaie, d’actif ou de marchandise ».

Les crypto-monnaies ne sont ni des devises, ni des actifs financiers, ni des actifs réels, ni même des actifs numériques. Par conséquent, il ne peut être réglementé par aucun régulateur du secteur financier. Il n’est pas possible de réglementer quelque chose que l’on ne peut pas définir.

Sankar estime que réglementer la cryptomonnaie reviendrait finalement à tolérer son utilisation comme réserve de valeur et même comme monnaie dans certains cas. Le simple fait de le réglementer pourrait s’apparenter à encourager son utilisation dans le cadre défini par le gouvernement. Cependant, il reconnaît que certaines personnes utiliseront toujours la cryptomonnaie si elle est interdite, tout comme « le trafic de drogue est un phénomène endémique malgré une interdiction ».

Il a également souligné que permettre à la crypto-monnaie d’exister dans un écosystème dominé par le fiat « doit avoir un effet déstabilisateur sur la stabilité monétaire et budgétaire d’un pays ». Si la crypto est réglementée de manière à pouvoir être utilisée comme un actif d’investissement, Sankar a déclaré que son utilité augmenterait en tant que réserve de valeur et pourrait éloigner davantage d’utilisateurs de la roupie.

Sankar a attaqué la vraie valeur des crypto-monnaies en disant :

De plus, contrairement à la valeur de la roupie, qui est ancrée par la politique monétaire et son statut de cours légal, la valeur des actifs crypto repose uniquement sur l’attente que d’autres les apprécieront et les utiliseront également.

L’Inde est l’un des nombreux pays où les sociétés de cryptomonnaie et les législateurs ont exigé une plus grande clarté réglementaire pour guider leurs actions. Sans une telle clarté, il est difficile pour les entreprises de formuler des plans à long terme pour leurs produits et services dont elles sont sûres qu’elles n’enfreindront aucune loi.

Le 11 février, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré qu’elle ne déciderait pas immédiatement de légaliser ou d’interdire la cryptomonnaie, laissant l’Inde dans un état prolongé de vide réglementaire.

Le gouvernement indien a expérimenté ses capacités en déployant une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC). Sitharaman a révélé le 1er février qu’elle prévoyait de lancer un programme de roupies numériques d’ici 2023 pour stimuler la croissance économique.