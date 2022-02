First Mover Asia: Bitcoin trouve une assise solide au-dessus de 42 000 $ | Cryptomonnaie

Les investisseurs continuent de surveiller l’escalade des tensions à la frontière ukrainienne ainsi que le rapport de l’indice des prix à la production de cette semaine.

Mouvements du marché : Bitcoin s’est stabilisé au-dessus de 42 000 dollars, bien que les investisseurs aient continué à surveiller les tensions à la frontière ukrainienne et les données inflationnistes.

Point de vue du technicien : la hausse du BTC semble limitée car les acheteurs perdent leur élan.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 42 727$ +1,1%

Éther (ETH) : 2 941 $ + 2,1 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ordinateur Internet PCI +5,0 % L’informatique Solana SOL +3,4% Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME +2,9% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Dogecoin DOGE −5,1 % Devise Ethereum Classique ETC −4,9 % Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP −0,9 % Devise

Marchés

S&P 500 : 4 401 -0,3 %

DJ IA : 34 566 -0,4 %

Nasdaq : 13 790

Or : 1 871 $ +0,7 %

Mouvements du marché

Après avoir fortement chuté vendredi, le bitcoin a trouvé une assise solide dans la fourchette de 42 000 $ à 43 000 $ pendant les heures de négociation aux États-Unis, alors que les investisseurs continuaient de retenir leur souffle face à une éventuelle invasion russe de l’Ukraine, en particulier les implications pour l’approvisionnement énergétique mondial.

Au moment de la publication, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait juste en dessous de 42 800 $, en légère hausse au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, se négociait à plus de 2 900 $, en hausse de plus de 2 % sur la même période. Les principaux altcoins étaient pour la plupart dans le rouge. Le commerce était léger.

Les performances de Crypto ont largement reflété les prix sur les principales bourses d’actions. Le composite Nasdaq axé sur la technologie était stable, le premier jour de bourse après avoir chuté de plus de 2% vendredi. Le S&P 500 et DJIA étaient légèrement en retrait.

Les prix du pétrole ont atteint 90 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis 2014, et une guerre qui pourrait signifier des sanctions sur la production russe pourrait faire grimper le prix à plus de 100 dollars, ont prédit un certain nombre d’analystes. Les prix du gaz naturel ont bondi de 6 %. Lundi. « La possibilité d’une guerre entre l’Ukraine et la Russie a fait grimper les prix du pétrole sur une route à sens unique », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché pour les Amériques OANDA.

Moya a noté que les prix de la crypto « semblent se stabiliser », malgré la hausse des rendements des obligations du Trésor américain. « Bitcoin a résisté à la tempête réglementaire et la Chine [mining] sortie », a déclaré Moya.« Il y a une forte conviction que le bitcoin va bien se comporter dans un environnement de rendement du Trésor en augmentation progressive.

Si les tensions à la frontière ukrainienne diminuent dans les jours à venir, Moya a déclaré que les investisseurs « se concentreront sur les données économiques américaines ». Il a déclaré que le rapport de mardi sur l’indice des prix à la production (PPI), la variation moyenne des prix de vente reçus par les producteurs nationaux pour leurs biens et services, sera « surveillé de près » en tant que fenêtre sur les tendances inflationnistes.

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre une résistance proche (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) était à peu près stable au cours du week-end alors que la dynamique des prix continuait de ralentir.

La crypto-monnaie reste bloquée en dessous du niveau de résistance de 46 000 $, bien qu’un support inférieur à 35 000 $ et 40 000 $ puisse stabiliser les reculs à court terme.

La moyenne mobile sur 50 jours n’a pas été en mesure de démontrer une pente positive au cours de la semaine dernière, indiquant une force de vente continue. Les indicateurs se sont également approchés du territoire de surachat, qui précède généralement les reculs de prix, conformément à la tendance à la baisse depuis novembre.

Pour l’instant, la hausse du BTC semble limitée, car les signaux de momentum restent négatifs sur les graphiques hebdomadaires et mensuels.

Bitcoin s’échangeait autour de 42 000 $ au moment de la publication et a baissé de 3 % au cours de la semaine dernière.

Événements importants

Ventes de maisons neuves par l’Australia Housing Industry Association (Jan. MoM)

12 h 30 HKT/SGT (4 h 30 UTC) : utilisation de la capacité au Japon (décembre MoM)

12 h 30 HKT/SGT (4 h 30 UTC) : production industrielle japonaise (janv. MoM/YoY)

16 h HKT/SGT (8 h UTC) : indice des prix à la consommation en Espagne (janv. MoM/YoY)

18 h HKT/SGT (10 h UTC) : évolution de l’emploi d’Eurostat (préliminaire Q4/QoQ/YoY)