Les traders Solana chargent et piègent les vendeurs à découvert, SOL vise un retour à 110 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana risquait de subir un mouvement de capitulation important lundi après avoir testé son niveau de support final.

De nombreuses nouvelles positions courtes ont été ouvertes près des plus bas de dimanche et de lundi.

Un rallye induit par une compression courte pour retester 110 $ est très probable.

L’action sur les prix de Solana n’a pas été tendre avec les acheteurs ces derniers temps. Le nouveau test le plus récent du bas d’une fourchette négocié pour la première fois fin janvier 2022 près des 90 $ témoigne de la faiblesse de SOL. De plus, le rejet contre le cluster de résistance près de 115 $ a pesé lourdement sur toute perspective haussière à court terme. Mais un autre rebond haussier est maintenant en jeu et pourrait signaler la fin de la tendance baissière actuelle.

Le prix de Solana développe un chandelier engloutissant haussier au plus bas, une configuration d’inversion haussière se développe

L’action des prix de Solana tente de former l’un des modèles de chandelier d’inversion haussière les plus recherchés dans l’analyse technique : le modèle de chandelier Bullish Engulfing. Bien que le modèle présente quelques variations mineures en fonction du marché, en général, un chandelier englobant haussier est celui où le corps du chandelier actuel est supérieur au corps de la bougie précédente.

Cependant, les haussiers devront faire preuve de confiance et d’engagement pour empêcher le prix de Solana de baisser davantage. Le niveau de prix de 92 $ est le retracement de Fibonacci de 50% du plus haut historique à la barre forte du swing qui a commencé en juillet 2021. Le retracement de 50% remplit techniquement le mouvement correctif nécessaire pour reprendre sa tendance haussière – mais les traders doivent suivre jusqu’au bout .

Graphique quotidien SOL/USD Ichimoku Kinko Hyo

Si le prix de Solana clôture en dessous de 90 $, le prochain point d’arrêt probable est la zone de support combinée de l’expansion de 200 % de Fibonacci à 64 $ et de l’expansion de 61,8 % de Fibonacci (à partir du swing mineur actuel) à 68 $.