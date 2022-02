L’action saccadée des prix de Bitcoin se poursuit alors que les vendeurs envisagent un retour à 40 000 $ pour BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin revient à l’équilibre au sein du système Ichimoku Kinko Hyo.

Une autre semaine d’action latérale sur les prix est probable étant donné les gains importants nécessaires pour que BTC entame une nouvelle tendance haussière.

Les risques baissiers restent bien réels et pourraient être importants.

Le prix du bitcoin est tombé en dessous d’un niveau critique d’Ichimoku le jeudi 10 février et a prolongé la baisse jusqu’au dimanche 13 février. Le recul a achevé un retour nécessaire et attendu à l’équilibre au sein du système Ichimoku Kinko Hyo.

L’action des prix du Bitcoin est indécise et latérale au point de contrôle du volume 2022

Le prix du Bitcoin a récemment achevé une fermeture de l’écart Ichimoku entre les corps des chandeliers quotidiens et le Tenkan-Sen. Ce comblement de l’écart entre les corps de chandelier et le Tenkan-Sen a ramené l’action des prix à un niveau d’équilibre dans le système Ichimoku.

Il y avait deux scénarios pour le prix du Bitcoin identifiés vendredi. Le premier était un retour à l’équilibre au fil du temps, impliquant une fourchette de négociation latérale entre 43 000 $ et 44 000 $. Le deuxième et le plus probable était que le prix du Bitcoin revienne au Tenken-Sen à 41 000 $. Le dernier des deux scénarios s’est déroulé pour le prix du Bitcoin.

Dans l’attente du 20 février, le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) tombe à 42 500 $ par rapport aux 49 500 $ actuels. En conséquence, il est de plus en plus probable que Bitcoin puisse s’échanger latéralement entre le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 41 000 $ et le point de contrôle du volume de 2022 à 43 000 $ jusqu’au 20 février avant de se positionner pour une cassure haussière idéale d’Ichimoku au-dessus du nuage.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Cependant, des risques baissiers subsistent. Sur le graphique journalier, il y a un dernier niveau de support Ichimoku – le Kijun-Sen à 39 400 $. Si le prix du Bitcoin clôturait en dessous de ce niveau, un retour aux plus bas de 2022 près de 33 000 $ est presque inévitable.